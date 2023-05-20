Преступление против природы, – ученый заявил об ужасных последствиях из-за действий россиян на Джариглаче

Россия засыпала песком перешеек между островом Джарилгач и оккупированной частью Херсона для военных целей. Ответный шаг россиян угрожает экосистеме острова и его акватории, в результате чего могут пострадать и животные.

О том, какие угрозы несет шаг России, рассказал доктор биологических наук Павел Гольдин. Оккупанты соединили Джарилгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе Лазурного.

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Россия создает риск заиливания и деградации экосистемы Джарилгацкого залива

По словам ученого, Джарилгач – самый незаселенный остров Европы. Воды вокруг острова – это акватория, которая важна для морских млекопитающих.

Гольдин отметил, что там живут уникальные прибрежные группы дельфинов – белобочек и афалин, также вблизи острова наблюдается высокая плотность морских свиней по всему району моря.

Закрытие пролива, среди прочего, создает риск заиления и деградации экосистемы всего Джарилгацкого залива. Другими словами, перед нами еще одно преступление против природы,

– написал Павел Гольдин.

Что о действиях оккупантов говорят в ВСУ

Генштаб ВСУ 19 мая сообщил, что российские оккупационные войска соединили остров Джарилгач с оккупированной материковой частью Херсонской области.

Это сделано для более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне – варвары.

Алексей Гетьман, майор запаса НГУ и ветеран российско-украинской войны, в эфире телемарафона отметил, что оккупанты хотят сделать на острове Джарилгач дополнительную площадку, чтобы проводить тренировки войск. Также они могут обустроить небольшие оперативные склады.

Россияне соединили остров Джарилгач с оккупированной частью Херсона: карта