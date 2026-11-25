Линия фронта все больше теряет привычные очертания: украинские и российские позиции могут располагаться совсем рядом. В то же время попытки противника продвигаться и наращивать силы оборачиваются для него большими потерями.

Об особенностях боевых действий на передовой, попытках россиян проникнуть на украинские позиции и ситуации поблизости Доброполья рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире 24 Канала. Также он прокомментировал удары по российским кораблям в море.

На фронте фактически нет сплошной линии соприкосновения

По словам военного, из-за неравномерности зоны боевых действий говорить о классической линии боевого столкновения становится все сложнее. На отдельных участках украинские и российские позиции расположены очень близко друг к другу: на расстоянии 100 метров может находиться по две позиции каждой из сторон.

Россияне пытаются проникнуть на наши позиции. Но никаких условных достижений, о которых любит рассказывать противник, нет,

– подчеркнул Отченаш.

В качестве примера он привел Доброполье. По его словам, россияне еще в октябре 2026 года в своих отчетах объявили об оккупации населенного пункта, однако до сих пор не могут полноценно туда проникнуть. Оккупанты теряют большое количество личного состава при попытках проникнуть в город и сосредоточить там силы.

"Они даже не могут доехать до места сосредоточения. Соответственно, о каких победах и достижениях говорит противник, трудно сказать", – отметил офицер.

Это происходит потому, что российская техника, мотоциклы и квадроциклы уничтожаются еще на подступах к местам сосредоточения.

Отченаш назвал 2026 год самым эффективным для Сил обороны

Военный также обратил внимание на результаты украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. По его мнению, 2026 год стал самым эффективным для Сил обороны Украины с точки зрения нанесения потерь противнику. В частности, он упомянул системные атаки на нефтеперерабатывающие заводы России, которые наносят большие экономические убытки государству-агрессору.

Российские корабли горят даже без участия украинского флота

Отдельно Отченаш прокомментировал украинские удары по российским кораблям в морских акваториях. Он высоко оценил способность Украины наносить такие удары, несмотря на отсутствие собственного полноценного флота. Военный отметил, что для Украины важно само достижение – уничтожение российских кораблей и личного состава противника. Кто именно стоит за такими операциями, по его мнению, не имеет принципиального значения.

Лучшее, что может случиться, – это когда российские корабли горят, взрываются, российские моряки гибнут. На любой территории… Неважно, кто это сделал: какие-то условные призраки, карма, неизвестные беспилотные комплексы,

– сказал Отченаш.

Он добавил, что хотел бы видеть уничтожение всего российского флота, а также отметил, что такие операции могут осуществлять неизвестные исполнители даже в международных водах.

Ситуация на фронте

Боевые действия продолжаются на нескольких направлениях, а российские войска продолжают искать возможности для продвижения и оказывать давление на позиции Сил обороны. В то же время украинские защитники сдерживают наступление противника и наносят ему потери.