Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что не стоит доверять словам россиян, ведь лишь увидев на практике действие "обновленных" "Шахедов", можно сделать соответствующие выводы. Однако если информация подтвердится, ликвидация этих беспилотников усложнится для украинских сил.

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Могут быть проблемы

Если действительно скорость "Шахедов" увеличилась втрое и будет достигать 500 – 600 километров в час, то сухопутным мобильным группам будет труднее их перехватывать.

Однако для зенитно-ракетных комплексов это не будет сложно – реактивный двигатель "Шахеда" оставляет соответствующий след и РЛС его видит лучше. Ракета, имеющая соответствующую сверхзвуковую скорость, может догнать эту цель.

В то же время возникнет проблема с их ликвидацией – из-за рассредоточения внимания зенитно-ракетных комплексов и расхода боекомплекта.

Важно! На российских пропагандистских каналах прозвучала информация, что россияне оборудовали "Шахеды" реактивными двигателями, благодаря которым они смогут ускорить свое движение до 500 – 600 километров в час. Напомним, что максимальная скорость "Шахеда" составляет 200 километров в час, однако он двигался обычно со скоростью 150 километров в час, чтобы, в частности, сэкономить топливо.

Сейчас "Шахеды" ликвидируются благодаря сухопутным мобильным группам. Также для этого используются пушечные установки: ЗСУ "Шилка", Gepard, ЗРГК "Тунгуска" и т.д. Они используют пушечную компоненту,

– объяснил военный обозреватель.

А уже потом к ликвидации "Шахедов" присоединяются зенитно-ракетные комплексы, ведь ракета дороже "Шахеда" и их не так много по сравнению с БпЛА.

"Если россияне действительно начнут использовать "Шахеды" с новыми двигателями массово, в чем на сегодняшний день есть сомнение, то это будет проблемой по их перехвату для мобильных групп, а также приведет к сверхбольшому расходу ракет для ЗРК", – подчеркнул Александр Коваленко.

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