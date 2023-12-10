Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що не варто довіряти словам росіян, адже лише побачивши на практиці дію "оновлених" "Шахедів", можна зробити відповідні висновки. Проте у випадку, якщо інформація підтвердиться, ліквідація цих безпілотників ускладниться для українських сил.

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Можуть бути проблеми

Якщо дійсно швидкість "Шахедів" збільшилась втричі й досягатиме 500 – 600 кілометрів на годину, то сухопутним мобільним групам буде важче їх перехоплювати.

Проте для зенітно-ракетних комплексів це не буде складно – реактивний двигун "Шахеда" залишає відповідний слід і РЛС його краще бачить. Ракета, яка має відповідну надзвукову швидкість, може наздогнати цю ціль.

Водночас виникне проблема з їхньою ліквідацією – через розосередження уваги саме зенітно-ракетних комплексів та витрата боєкомплекту.

Важливо! На російських пропагандистських каналах прозвучала інформація, що росіяни обладнали "Шахеди" реактивними двигунами, завдяки яким вони зможуть прискорити свій рух до 500 – 600 кілометрів на годину. Нагадаємо, що максимальна швидкість "Шахеда" складає 200 кілометрів на годину, проте він рухався зазвичай зі швидкістю 150 кілометрів на годину, щоб, зокрема, заощадити пальне.

Зараз "Шахеди" ліквідуються завдяки сухопутним мобільним групам. Також для цього використовуються гарматні установки ЗСУ: "Шилка", Gepard, ЗРГК "Тунгуска" тощо. Вони використовують гарматну компоненту,

– пояснив військовий оглядач.

А вже потім до збиття "Шахедів" долучаються зенітно-ракетні комплекси, адже ракета дорожча, ніж "Шахед", і їх не так багато порівняно з БпЛА.

"Якщо росіяни дійсно почнуть використовувати "Шахеди" з новими двигунами масово, у чому на сьогодні є сумнів, то це буде проблемою з їхнього перехоплення для мобільних груп, а також спричинить надвелику витрату ракет для ЗРК", – наголосив Олександр Коваленко.

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