Россияне совершили пуски "Шахедов": Воздушные Силы рассказали о движении дронов-камикадзе

Украинские военные зафиксировали, что россияне совершили пуски дронов-камикадзе типа "Шахед". Россияне традиционно атакуют с Юга.

В Воздушных Силах ВСУ предупредили об угрозе атаки дронов-камикадзе "Шахед" в 20:14, пишет 24 Канал. В случае объявления тревоги в вашей области следует пройти в укрытие.

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Россия атакует "Шахедами" с Юга

Сейчас Воздушные Силы ВСУ предупреждают об угрозе атаки "Шахедов" в двух регионах Украины. Речь идет о Запорожской и Днепропетровской областях.

Хронология атаки дронами-камикадзе

Что известно о предыдущей атаке "Шахедов"

В ноябре россияне уже 11 раз атаковали Украину "Шахедами". Больше всего "Шахедов" россияне применили во время атаки 3 ноября.

Тогда российские военные совершили пуски 40 дронов-камикадзе, из которых силам ПВО Украины удалось уничтожить 24.

Во время предварительной атаки, состоявшейся ночью 19 ноября, Россия осуществила пуски 20 "Шахедов". Украинским воинам удалось сбить 15 БПЛА.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что во время атаки Россия пыталась попасть в критическую инфраструктуру и военные объекты. По его словам, в результате атаки противника обошлось без критических разрушений.

В Киевской ОВА рассказали, что в результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. В Черкасской области тоже есть повреждения в результате падения обломков.