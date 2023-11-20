Россияне совершили пуски "Шахедов": Воздушные Силы рассказали о движении дронов-камикадзе

20 ноября 2023, 20:28
Читати новину українською

Украинские военные зафиксировали, что россияне совершили пуски дронов-камикадзе типа "Шахед". Россияне традиционно атакуют с Юга.

В Воздушных Силах ВСУ предупредили об угрозе атаки дронов-камикадзе "Шахед" в 20:14, пишет 24 Канал. В случае объявления тревоги в вашей области следует пройти в укрытие.

Смотрите также Единственная защита от "Шахедов": что сможет защитить украинское небо

Россия атакует "Шахедами" с Юга

Сейчас Воздушные Силы ВСУ предупреждают об угрозе атаки "Шахедов" в двух регионах Украины. Речь идет о Запорожской и Днепропетровской областях.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашей телеграме.

Хронология атаки дронами-камикадзе

 
21:41 В Воздушных Сила ВСУ сообщили "Шахеды" в Одесской и Николаевской областях. Направление движения донов – северо-западное. 21:25 Воздушная тревога уже объявлена в семи областях Украины.

 21:21 "Шахеды" из Николаевщины следуют в направлении Одесчины.21:04 Группа "Шахедов" двигается вдоль Харьковской и Днепропетровской областей в направлении Полтавщины.21:01 В Воздушных Силах ВСУ, что вражеские дроны двигаются в направлении Николаева.20:41 Воздушные Силы зафиксировали "Шахеды" на юге Харьковской области. Сообщается, что дроны двигаются на Север.20:31 Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях. В Воздушных Силах заявили, что "Шахеды" движутся с Херсонщины в направлении Николаевщины.20:14 Воздушные Силы ВСУ заявили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской, Днепропетровской областей.

Что известно о предыдущей атаке "Шахедов"

  • В ноябре россияне уже 11 раз атаковали Украину "Шахедами". Больше всего "Шахедов" россияне применили во время атаки 3 ноября.
  • Тогда российские военные совершили пуски 40 дронов-камикадзе, из которых силам ПВО Украины удалось уничтожить 24.
  • Во время предварительной атаки, состоявшейся ночью 19 ноября, Россия осуществила пуски 20 "Шахедов". Украинским воинам удалось сбить 15 БПЛА.
  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что во время атаки Россия пыталась попасть в критическую инфраструктуру и военные объекты. По его словам, в результате атаки противника обошлось без критических разрушений.
  • В Киевской ОВА рассказали, что в результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. В Черкасской области тоже есть повреждения в результате падения обломков.

Автор: Михайло Гема