Россияне совершили пуски "Шахедов": Воздушные Силы рассказали о движении дронов-камикадзе
20 ноября 2023, 20:28Читати новину українською
Украинские военные зафиксировали, что россияне совершили пуски дронов-камикадзе типа "Шахед". Россияне традиционно атакуют с Юга.
В Воздушных Силах ВСУ предупредили об угрозе атаки дронов-камикадзе "Шахед" в 20:14, пишет 24 Канал. В случае объявления тревоги в вашей области следует пройти в укрытие.
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Россия атакует "Шахедами" с Юга
Сейчас Воздушные Силы ВСУ предупреждают об угрозе атаки "Шахедов" в двух регионах Украины. Речь идет о Запорожской и Днепропетровской областях.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашей телеграме.
Хронология атаки дронами-камикадзе
Что известно о предыдущей атаке "Шахедов"
- В ноябре россияне уже 11 раз атаковали Украину "Шахедами". Больше всего "Шахедов" россияне применили во время атаки 3 ноября.
- Тогда российские военные совершили пуски 40 дронов-камикадзе, из которых силам ПВО Украины удалось уничтожить 24.
- Во время предварительной атаки, состоявшейся ночью 19 ноября, Россия осуществила пуски 20 "Шахедов". Украинским воинам удалось сбить 15 БПЛА.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что во время атаки Россия пыталась попасть в критическую инфраструктуру и военные объекты. По его словам, в результате атаки противника обошлось без критических разрушений.
- В Киевской ОВА рассказали, что в результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. В Черкасской области тоже есть повреждения в результате падения обломков.