"Церковь святого пса Патрона": российские пропагандисты создали новый фейк и выпустили сюжет

Российские пропагандисты создали сюжет, в котором заявили о создании "церкви святого пса Патрона" в Украине. Для этого они использовали шутливые видео, найденные в сети.

Сюжет о "церкви пса Патрона" распространяют российские телеканалы. Более того, россияне в сети действительно поверили в пропагандистский сюжет, передает 24 Канал.

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Российская пропаганда запустила очередной фейк

Россияне ищут новые инструменты для создания фейков и решили использовать шутливые видео из сети. Так, в тиктоке один из пользователей начал публиковать видео в костюме пса Патрона и одежде, похожем на ту, в которой проводят службу священники. Мужчина на видео в шутку приглашает людей в "церковь святого пса Патрона".

Мужчина пошутил о "церкви святого пса Патрона": смотрите видео

Позже это видео было опубликовано в российских телеграм-каналах. Более того, в комментариях под видео россияне действительно верят в то, что в Украине могли создать такую "церковь". Пользователи даже начали выражать "соболезнование собачке".

Как россияне реагируют в сети на фейк – больше в галерее

После того, как видео "завирусилось" в сети, российские пропагандисты решили использовать его для своего сюжета. Чтобы добавить "правдивость", в России также добавили видео, на котором хор исполняет песню "Пес Патрон" на мотив щедривки.

Оригинал видео, пропагандисты также использовали в своем сюжете

И хотя все прекрасно понимают, что участники хора просто присоединились к украинским трендам тиктока, впрочем, пропагандистов это никак не остановило.

Пропагандисты создали фейк о "церкви пса Патрона": смотрите видео

Российская пропаганда запустила фейк о "массированных обстрелах"

На днях в сети активно распространялись сообщения, что в ночь на 23 ноября якобы будет "массированный обстрел". Эти сообщения были анонимными, поэтому Центр стратегических коммуникаций подчеркнул, что это продукт российской пропаганды.

"Оккупанты активизировались в соцсетях с рассылкой панических писем о "массированных ударах по городам Украины". На самом деле враг может нанести удар в любой момент, независимо от сообщений в мессенджерах. При реальной угрозе вы получите сообщение от местных администраций и Воздушных сил ВСУ", – объяснили в Центре стратегических коммуникаций.

Кроме того, следует понимать, что у оккупантов нет какого-то "графика ударов". Враг – коварный, и может атаковать в любой момент и применить любое оружие. Поэтому украинцам следует соблюдать информационную гигиену и не доверять анонимным сообщениям в сети.