"Забаним и уничтожим": оккупанты создали фейковые страницы голов ОВА

Российские оккупанты продолжают штамповать все новые и новые фейки. На этот раз враг создал "страницы" глав ОВА и начал распространять свою ложь.

Захватчики создали фейковые страницы Сергея Лысака и Максима Козицкого. Главы ОВА уже отреагировали.

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Что говорит Лисак

Лисак – глава Днепропетровской ОВА – заявил, что оккупанты создают фейки, чтобы посеять панику среди украинцев. В частности, с так называемой "страницы" Лисака распространяли лживые заявления, что Украине "угрожает авария более масштабная, чем в Чернобыле".

Глава Днепропетровской ОВА подчеркнул: в окупантов ничего не получится. Украинцы хорошо знают, что такое информационная гигиена.

Забаним в сети. Уничтожим на поле боя,

– подчеркнул Лысак.

Подробности от Козицкого

Козицкий – глава Львовской ОВА – поделился ссылками на свои настоящие страницы в социальных сетях (просмотреть можно здесь ). Кроме того, он призвал украинцев жаловаться на фейки.

Глава Львовской ОВА поблагодарил людей и призвал их всегда проверять информацию.

Россия ведет активную информационную войну. Враг атакует Украину не только оружием, но и фейками. Именно поэтому так важно доверять только проверенной информации из официальных источников.