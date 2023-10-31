В Крыму россияне создали дополнительные позиции систем ПВО: СМИ показали спутниковые снимки
Источник:"Радио Свобода"
На территории временно оккупированного Крыма были замечены новые позиции российской ПВО. Захватчики развернули их с севера на юг.
Журналисты изучили спутниковые снимки Крыма, который находится под временной оккупацией россиян, и увидели новые позиции для вражеских ПВО. Захватчики разместили его в ряд.
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Где именно расположены позиции
Три новые позиции появились у села Черноморское. СМИ предполагают, что россияне разместили их в сторону вероятной траектории пролета ракет.
В то же время журналисты отмечают, что они не увидели на этих позициях военную технику оккупантов. По их предположению, россияне могут привозить технику на эти позиции только ночью.
Медиа сравнило спутниковые снимки за разные даты. Как выяснилось, самую северную позицию россияне построили 1 – 2 сентября. Вторая, расположенная по направлению к югу, появилась примерно 8 – 14 сентября. А южная позиция была создана 18 – 22 сентября.
Спутниковые снимки вражеской ПВО в Крыму: видео "Радио Свободи"
Как работает российская ПВО в Крыму
- Недавно на временно оккупированном Крымском полуострове было шумно. Под Саками в районе села Молочное был нанесен ракетный удар по вражескому ЗРК С-300. В результате был уничтожен дизельный генератор, а комплекс ПВО получил повреждения.
- Напомним, жители Севастополя показали пролет ракеты и большой столб дыма после звуков "хлопка" и возможного прилета по цели. Оккупанты между собой не согласовали легенду, поэтому сначала захватчики отчитались о якобы сбитии двух воздушных целей, а затем вообще заявили о будто бы успешном уничтожении 8 ракет Storm Shadow.
- Как сообщалось ранее, в ночь на 30 октября зенитный ракетный полк, который оккупанты разместили возле Оленовки в Крыму, мог быть атакован ракетами. Предварительно известно о 17 раненых захватчиках и 5 поврежденных машинах.