Потерял все, что строил годами: житель Липцев рассказал, как россияне сожгли село на Харьковщине
Источник:Kyiv Post
Село Липцы расположено в Харьковской области в 10 километрах от российской границы. Во время наступления оккупанты сожгли все село, хотя там было только мирное население.
Об этом в комментарии журналистам рассказал житель Липцов Виталий. Его эвакуировали утром, когда оккупанты начали наступательную операцию на Харьковщине.
Важно В Волчанске россияне атаковали авто полицейских, когда те ехали спасать гражданских: видео удара
"Село сожгли полностью"
Виталий – житель села Липцы, что на Севере Харьковской области. Населенный пункт оказался под прицелом врага, когда 10 мая началась наступательная операция россиян на Харьковщине.
Мужчину эвакуировали в 5 утра, когда враг начал массированным огнем крыть Харьковскую область. Виталий отметил, что украинских военных в Липцах не было, ведь село расположено всего в 10 километрах от границы с Россией, и такое расположение их просто невыгодно. Впрочем, врагу все равно и он использует тактику выжженной земли.
Небольшое село Липцы сокрушительно обстреливали из РСЗО "Град". Вследствие постоянных атак село полностью выгорело, а люди потеряли все, что наживали годами.
Я 25 лет строил дом, гараж, сарай, покупал машины – и все это сейчас разрушено. Они убивают много мирного населения в селе. Военных в Липцах не было, а село сожгли полностью,
– рассказал Виталий.
Мужчина также добавил, что в результате обстрелов погибли его соседи. Друг Виталия вместе с женой также получили ранения во время обстрелов Липцев. Сейчас они находятся в больнице, а у мужчины из головы вытащили 5 осколков от российских снарядов.
Виталий, который всю жизнь строил свой дом в Липцах, сейчас находится в пункте временного приема беженцев в Харькове. Там он получает помощь от волонтеров и международных организаций, которые предоставляют вещи первой необходимости.
Наступление врага на Харьковщине: последние новости
- В течение суток возле села Липцы произошло 10 боевых столкновений. В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 19:00 одно столкновение с оккупантами еще продолжалось.
- Утром 22 мая враг атаковал Чугуев. Россияне обстреляли город ракетами из ЗРК С-400. В результате атаки было повреждено здание детсада. В результате вражеского обстрела пострадали 8 гражданских лиц.
- Для наступления в Харьковской области россияне могли привлечь кадыровцев. Аналитики Института изучения войны заявляют, что кадыровцев зафиксировали под Волчанском, где они вместе с российским 272-м мотострелковым полком и росгвардией атакуют город.