Авдеевка – последнее препятствие перед Киевом? В России не понимают жертв из-за этого города

В российских телестудиях никак не могут понять, почему в Авдеевке за одного "денацифицированного" им приходится отдавать 10 "денацификаторов". Больше о том, что не так с российскими попытками захватить Авдеевку и почему за город с населением в несколько тысяч человек вражеские власти готовы пожертвовать полумиллионным населением города Сочи – читайте в авторской колонке для 24 Канала.

Нет никакой логики в захвате Авдеевки

Так называемый военкор Алексей Живов задает себе вопрос, стоит ли брать Авдеевку за такую цену? И сразу на него отвечает – конечно, стоит. Ведь Авдеевка – это мало того, что колыбель "русского мира", да еще и последнее препятствие вооруженных сил России на пути взятия Киева.

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Как сравнение военкор приводит оборону "Невского пятачка" во время битвы за Ленинград.

Что известно об обороне "Невского пятачка" Это была одна из самых трагических и абсурдных страниц в истории советской армии. Через этот "пятачок" войска пытались вырваться из окруженного Ленинграда. В итоге все эти попытки провалились. Но гениальное командование справилось с другой задачей на отлично – оно положило на этом пятачке до 200 тысяч своих солдат и офицеров.



Очевидцы рассказывали, что им приходилось строить прикрытие из убитых бойцов. Это было несложно, ведь на один квадратный метр было до 17 тел.

Вот именно с такой тактикой – никого особо не стесняясь – сравнивает нынешний штурм украинской Авдеевки российский пропагандист Живов. Он говорит, что и Авдеевка, и "Невский пятачок" стоили всех жертв.

Но тогда действия кровавых советских командиров можно было объяснить оборонной войной и отчаянием, в котором войска находились в осаде. В чем логика захвата Авдеевки – непонятно ни с военной, ни с политической точки зрения.

Если смотреть на карту, то Авдеевка – это один из нескольких анклавов, прилегающих к городской полосе оккупированного Донецка, контролируемых украинскими войсками. Захватив Авдеевку, россияне могли бы заявить, что они отодвинули от Донецка украинскую артиллерию. Но тогда все равно остается Красногоровка или Нью-Йорк, прилегающий к донецкой агломерации с севера.



Где находится Авдеевка / Скриншот deepstatemap

Да и по Донецку, если уж наносят удары, то высокоточными Himars, а им абсолютно все равно – стрелять с расстояния 3 километра, 33 или 73. Поэтому ни военной, ни политической логики в захвате украинской Авдеевки нет и быть не может. Некоторые в России это понимают и потому устраивают такие разборки.

Смотрите видео, как россияне возмущаются ситуацией в Авдеевке:

Но это все делается ни в коем случае не для того, чтобы прекратить абсурдные атаки на город, а для того, чтобы просто стереть его с земли.

Прислушайтесь к тому, что говорит этот персонаж: видео

Я открою секрет: вы и Авдеевку пытаетесь стереть с лица Земли. Авиация работает по жилым кварталам так, как, возможно, не работала даже в Грозном, почти полностью уничтоженном московскими "освободителями". Если бы не западные системы ПЗРК, откровенно пугающие российских летчиков, самолеты летали бы над самим городом и шлифовали жилые дома гораздо активнее, чем сейчас.

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Погибают уже не зеки-вагнеровцы, а россияне из провинций

Поэтому брать город приходится не ценой советского металла, а ценой российской крови. Крови этой льются целые реки.

Только по официальным сообщениям украинского командования, потери российской армии на этом направлении составляют до 800 солдат и офицеров в сутки. Западные оценки еще более печальны для Москвы, ведь согласно им, потери россиян в Авдеевке составляют до 1000 в сутки убитыми и пострадавшими.

То есть битва за Бахмут, во время которой Россия уложила и посадила в инвалидные кресла около 100 тысяч своих лучших сыновей, на фоне авдеевского ада кажется очень аккуратной и четкой операцией. Штурм Бахмута длился целых 10 месяцев, а здесь только за один ноябрь потери могут достигнуть 30 тысяч.

Что важно, погибают уже давно не зеки-вагнеровцы, а самые обычные мобилизованные из российской провинции, так сказать – трудовые резервы. Основная часть бегущих на фронт трудовых резервов – это те россияне, которых принято считать "русскими". Ну, то есть те, которых ивановские невесты должны "еще родить". Но тут вот какая штука – с такими темпами производственные мощности никаких ивановских невест справиться не могут. Да и вообще, как бы ни хотелось, рожать в Иваново стало невыгодно. Ведь за детей хлеб по карточкам больше не выдают.

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Даже в Госдуме признают, что россияне начинают заканчиваться, при чем именно "русские" россияне. Ведь, например, у Дагестана или Чечни никаких проблем с рождаемостью не было и нет. Уже через два – три десятилетия так называемая титульная нация завоевателей рискует стать нацменьшинством.

Гениальный выход из сложившейся ситуации нашел другой депутат и по совместительству выходец из того же Дагестана – Султан Хамзаев. Он предложил не решать демографические проблемы, а просто признать всех россиян – "русскими".

Подозреваю, что народ Дагестана еще выскажет этому имперскому приспешнику свое мнение о том, считает ли он себя русским народом, но это будет сильно послезавтра. А сегодня и завтра – Россия продолжает и будет продолжать абсолютно абсурдную войну, развязанную против Украины.

Я уверен, что российская армия способна захватить Авдеевку. Вопрос лишь в том, сколько зомби она там положит – 100 тысяч, 200 или полмиллиона?

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: