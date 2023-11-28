Нема жодної логіки у захопленні Авдіївки
Так званий воєнкор Алєксєй Живов ставить собі питання, а чи варто брати Авдіївку за таку ціну? І одразу на нього відповідає – звісно, варто. Адже Авдіївка – це мало того, що колиска "русского міра" так ще й остання перешкода збройних сил Росії на шляху взяття Києва.
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Як порівняння воєнкор наводить оборону "Невського п'ятачка" під час битви за Ленінград.
Що відомо про оборону "Невського п'ятачка"Це була одна з найтрагічніших та найабсурдніших сторінок в історії радянської армії. Через цей "п'ятачок" війська намагалися вирватися з оточеного Ленінграда. У результаті всі ці спроби провалилися. Але геніальне командування впоралося з іншим завданням на відмінно – воно поклало на цьому "п'ятачку" до 200 тисяч своїх солдатів та офіцерів.
Очевидці розповідали, що їм доводилося споруджувати прикриття з вбитих бійців. Це було нескладно, адже на один квадратний метр там було до 17 тіл.
Ось саме з такою тактикою – нікого особливо не соромлячись – порівнює нинішній штурм української Авдіївки російський пропагандист Живов. Він говорить, що й Авдіївка, і "Невський п'ятачок" вартували всіх жертв.
Але тоді дії кривавих радянських командирів можна було пояснити оборонною війною та просто розпачем, у якому війська перебували в облозі. У чому логіка захоплення Авдіївки – незрозуміло ні з військового, ні з політичного погляду.
Якщо дивитися на карту, то Авдіївка – це один із кількох анклавів, прилеглих до міської смуги окупованого Донецька, які контролюють українські війська. Захопивши Авдіївку, росіяни могли б заявити, що, мовляв, вони відсунули від Донецька українську артилерію. Але тоді все одно залишається Красногорівка або Нью-Йорк, який прилягає до донецької агломерації з півночі.
Де розташована Авдіївка / Скриншот deepstatemap
Та й по Донецьку, якщо вже й завдають ударів, то високоточними Himars, а їм абсолютно все одно – стріляти з відстані 3 кілометри, 33 чи 73. Тому ні військової, ні політичної логіки в захопленні української Авдіївки немає і бути не може. Деякі в Росії це розуміють і тому влаштовують такі розборки.
Дивіться відео, як росіяни обурюються ситуацією в Авдіївці:
Але це все робиться в жодному разі не для того, щоб припинити абсурдні атаки на місто, а для того, щоб просто стерти його з землі.
Прислухайтеся до того, що говорить цей персонаж: відео
Я відкрию секрет: ви й Авдіївку намагаєтеся стерти з лиця Землі. Авіація працює по житлових кварталах так, як, можливо, не працювала навіть у Грозному, який був майже повністю знищений московськими визволителями. Якби не західні системи ПЗРК, які відверто лякають російських льотчиків, літаки літали б над самим містом і шліфували житлові будинки набагато активніше, ніж зараз.
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Гинуть вже не зеки-вагнерівці, а росіяни з провінцій
Тому брати місто доводиться не ціною радянського металу, а ціною російської крові. Крові цієї ллються цілі ріки.
Тобто битва за Бахмут, під час якої Росія поклала та посадила в інвалідні крісла близько 100 тисяч своїх найкращих синів, на тлі авдіївського пекла здається дуже акуратною та чіткою операцією. Штурм Бахмута тривав цілих 10 місяців, а тут лише за один листопад втрати можуть досягти 30 тисяч.
Що важливо, гинуть вже давно не зеки-вагнерівці, а звичайнісінькі мобілізовані з російської провінції, так би мовити – трудові резерви. Основна частина трудових резервів, які біжать на фронт – це ті росіяни, яких заведено вважати "русскими". Ну, тобто ті, яких івановські наречені мають "ще народити". Але тут ось яка штука – з такими темпами виробничі потужності жодних івановських наречених упоратися не можуть. Та й взагалі, хоч би як хотілося, а народжувати в Іваново стало невигідно. Адже за дітей хліба за картки більше не видають.
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Навіть у Держдумі визнають, що росіяни починають закінчуватися, при чому саме "русскі" росіяни. Адже, наприклад, у Дагестані чи Чечні жодних проблем із народжуваністю не було і немає. Уже через два-три десятиліття так звана титульна нація завойовників ризикує стати нацменшиною.
Геніальний вихід із цієї ситуації знайшов інший депутат і за сумісництвом виходець із того-таки Дагестану – Султан Хамзаєв. Він запропонував не вирішувати демографічні проблеми, а просто визнати всіх росіян – "русскими".
Підозрюю, що народ Дагестану ще висловить цьому імперському посіпаці свою думку з приводу того, чи вважає він себе російським народом, але це буде дуже післязавтра. А сьогодні і завтра – Росія продовжує і продовжуватиме абсолютно абсурдну війну, яку розв'язала проти України.
Я впевнений, що російська армія здатна захопити Авдіївку. Питання лише в тому, скільки зомбі вона там покладе – 100 тисяч, 200 чи таки півмільйона?
Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: