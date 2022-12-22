Россияне обстреливают свои позиции после удара ВСУ, - херсонский активист

Известно, что многие российские мобилизованные не знают основ ведения военных действий. Они роют окопы, чтобы не пьянствовать и стреляют по своим же из артиллерии.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он убежден, что Россия дала оружие в руки людям, забывшим элементарные основы физики.

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Молчанов подчеркнул, что необходимости строить новые укрепления на оккупированных местах у россиян нет, однако они продолжают это делать.

Копают они довольно хаотично, эти укрепления не связаны между собой. Более того, они не возвращены на одно возможное направление наступления. Это скорее бессмысленное копание или оно имеет смысл в учебе. То есть чмобиков тренируют, чтобы они были заняты и не пьянствовали, как они привыкли дома,

– добавил активист.

Перестреливаются между собой

Оккупантов перекидывают постоянно с места на место. Новоприбывшие части начинают копать по-новому, часто против предыдущих, устраивают учения, перестреливаясь между собой. Этим создают иллюзию у многих гражданских, что ВСУ уже идут.

По наблюдениям Молчанова, российские учения близки к боевым. Они стреляют не только по гражданскому населению, но и по своим.

Возможно, они реально боевыми друг у друга бьюь, потому что часто сообщают об учениях, сопровождающихся артиллерийскими обстрелами друг друга,

– заметил Молчанов.

Это их самая большая проблема, по словам херсонца. А некоторые россияне считают, что жертв в их среде больше не от украинского огня, а от "дружественного".

"Такое впечатление, что они во все стороны бьют", – сказал активист.

Тактика россиян стрелять по своим: смотреть видео

Стреляют в места прилета

К тому же, российские артиллеристы имеют практику бить по местам прилета, как заметил Молчанов. Когда ВСУ попадают в российскую позицию, то российская арта, увидев это, начинает туда тоже бить.

Молчанов не видит здесь логики. Он объяснил это недостатком образования и опыта.

Они предоставили возможность стрелять из артиллерии людям, забывшим таблицы, траектории, элементарную школьную физику. И сейчас стреляют куда угодно,

– подытожил активист.

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