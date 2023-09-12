Выглядит как настоящая техника: россияне тратят очень много боеприпасов на уничтожение муляжей

Российская армия все время заявляет о ликвидации невероятного количества западного вооружения, используемого Украиной. Однако украинские воины прибегают к уловкам и расставляют для врага приманки, которые не отличить от настоящей техники.

Российские захватчики тратят дроны и ракеты, чтобы уничтожить муляжи западной техники. Такую тактику придумали украинские военные на фронте.

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С неба приманки выглядят как настоящая техника

В материале американского издания говорится, что Россия на передовой массово уничтожает муляжи украинских гаубиц Д-20, американских пушек М777, минометов, РЛС и ПВО. Фальшивки производит "Метинвест" в небольшом ангаре.



Украина ставит муляжи техники на поле боя / Фото CNN

Цель таких уловок состоит в том, чтобы спасти жизнь украинцев и обманом заставить врага тратить очень дорогие дроны-камикадзе, снаряды и ракеты. Идея состоит в том, что с неба приманки должны выглядеть как настоящая техника, однако стоить при этом не так много.

Война стоит дорого, и нам нужно, чтобы россияне тратили деньги на использование дронов и ракет для уничтожения наших ложных целей. В конце концов дроны и ракеты стоят дорого. Наши модели гораздо дешевле,

– рассказал представитель компании, производящей муляжи.

По его словам, применяемая в Украине британская 155-миллиметровая гаубица М777 стоит несколько миллионов долларов, а компания создает ее реплику из обычных канализационных труб менее чем за тысячу долларов.

"После каждого попадания военные сдают нам трофейные обломки. Мы их собираем. Если наша приманка была уничтожена, то мы работали не зря", – объяснил представитель компании.

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