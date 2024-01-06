Friendly fire участился: Штупун рассказал о ситуации на Таврическом направлении
Россияне продолжают пытаться захватить украинские территории. Однако во вражеском войске низкий боевой дух и психологически моральное состояние.
Спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун эфире телемарафона рассказал, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" у вражеских солдат плохое психологическое состояние из-за значительных потерь. По его словам, оккупанты напуганы.
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Россияне стреляют по своим
Штупун сказал, что враг стреляет по всему, что движется, поэтому участились случаи огня по своим, как по пехоте, так и по БпЛА. Кроме этого, фиксируются отказы личного состава участвовать в штурмах.
Российские экипажи бронетехники разными способами саботируют штурмы, ведь знают, что шанс выжить очень невелик. Танки, БМП и БТРы поражаются во время атаки первыми,
– отметил спикер.
Он также добавил, что общие потери врага за 5 января составили 512 человек и 40 единиц военной техники.
Потери врага
Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 800 единиц личного состава врага. С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на территории Украины 363 870 солдат. Однако потери врагов могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за боевых действий.
С 24 февраля 2022 года потери России составляют:
- танков – 6018 (+7),
- боевых бронированных машин – 11 158 (+16),
- артиллерийских систем – 8 617 (+13),
- РСЗО – 950 (+1),
- средств ПВО – 633 (+2),
- самолетов – 329 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 6 787 (+16),
- крылатых ракет – 1786 (+0),
- кораблей / катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 478 (+15),
- специальной техники – 1317 (+4).