Сунутся вперед любой ценой: могут ли россияне больше усилить давление у Авдеевки

Россияне любой ценой будут пытаться добиться успеха на Авдеевском направлении до 14 декабря, ведь такой ультиматум поставил Владимир Путин. В это время состоится так называемая "прямая линия", на которой российский президент будет общаться с народом.

В эфире 24 Канала военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал о давлении оккупантов на Авдеевском направлении. Отметим, что за последние дни значительно возросло количество боевых действий вблизи Авдеевки.

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"Атаки и были массированы. Я считаю, что эта неделя также будет тяжелой. Россияне двигаются вперед любой ценой", – сказал Сазонов.

Осталась неделя

Военнослужащий ВСУ отметил, что сейчас на Авдеевском направлении очень сложная ситуация, ведь враг оказывает мощное давление.

Ребята, находящиеся на Авдеевском направлении, стоят достаточно давно. Все пристреляно. Они хорошо знают и ориентируются на местности,

– добавил Сазонов.

Он отметил, что до 14 декабря осталась неделя, а больших успехов у россиян, к счастью, так и нет.

Почему россияне бросают на штурм Авдеевки прежде пехоту

Российские захватчики 10 октября начали наступление на Авдеевку. С тех пор прошло почти два месяца, но добиться успеха оккупантам не удалось. Однако россияне уже смогли стать чемпионами и установили абсолютный рекорд потерь.

По данным украинских официальных лиц, в период между 10 и 26 октября армия России потеряла 5000 солдат убитыми и ранеными вблизи Авдеевки и Марьинки.

Сейчас россияне продолжают штурмовать город, используя для этого пехоту. По мнению экспертов, оккупанты экономят бронетехнику, поэтому бросают в штурм еще большее количество солдат.

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