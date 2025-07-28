Подозрительно большая территория: россияне втайне строят странный объект возле Мариуполя

Россияне продолжают использовать Мариуполь как один из крупнейших военных хабов. В частности, они активно развивают военную логистику в городе и даже за его пределами.

Так, в планах оккупантов развитие объездной дороги, которая облегчит их логистику. Впрочем, россияне строят еще кое-что странное, о чем 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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Что строят россияне возле Мариуполя?

Спутниковые фото указывают на то, что россияне строят кольцевую дорогу вокруг Мариуполя. Скорее всего, делают это для улучшения военной логистики, хотя уверяют местных в обратном.

Кольцевую дорогу строят достаточно быстро, впрочем, в этом году и, вероятнее всего, еще в следующем – она не будет готова.

"Дорога обойдет весь город. И, что интересно, она абсолютно завязана под военное расположение россиян. Однозначно, целью является улучшение военной, а не гражданской логистики, сколько бы об этом не рассказывали", – заметил Петр Андрющенко.

Спутниковое фото, которое показывает объездную дорогу в Мариуполе / телеграм-канал Андрющенко Time

В то же время россияне занимаются не только строительством объездной дороги. Вокруг нее, к северу от Мариуполя, строят кое-что другое.

Рядом с дорогой застраивается очень большая территория, мы пытаемся разобраться, что это. Это значительно интереснее, чем сама объездная. Когда-то анонсировали, что там будут строить металлургический завод, но это фактически это только цех по переплавке металлолома. Однако территория, которую они осваивают, слишком велика для такого производства,

– объяснил Андрющенко.

К тому же именно там ранее фиксировали значительное количество инженерных войск россиян. К работам там причастны исключительно россияне, рабочих из Мариуполя строительства не привлекали.

"Это действительно непонятный объект. О нем еще были упоминания в начале года, но потом и упоминания исчезли. Это очень похоже на ситуацию, когда они втайне строили железную дорогу", – вспомнил Андрющенко.

Вероятно, оккупанты не хотят, чтобы еще на стадии строительства важного для них объекта, было приковано много внимания. Если его будут использовать для военных целей, есть высокая вероятность, что туда придут неизвестные добрые дроны. Поэтому пока россияне все держат в тайне.