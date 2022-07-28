Оккупанты строят понтонную переправу через Ингулец на Херсонщине

После повреждения ВСУ Антоновского моста в Херсонской области российские оккупанты возводят понтонные переправы. В частности, строят такую через реку Ингулец.

Об этом сообщил 24 канала херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, так захватчики пытаются ликвидировать последствия попадания по Антоновскому мосту.

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Что известно о переправе через Ингулец

Молчанов отметил, что перед тем как окончательно был поврежден с невозможностью проезда Антоновский мост, россияне смогли ночью перегнать партию техники. А по той, которую не успели переправить, украинские защитники нанесли удар по реактивным системам залпового огня HIMARS.

Теперь же, по его словам, оккупанты, пытаясь ликвидировать последствия этого попадания, строят понтонные переправы.

Они построили понтонную переправу уже через Ингулец в Дарьевке, по тем же локациям, которые были еще с "советских" времен. Там был понтонный, но стационарный мост,

– рассказал активист.

Он объяснил, что этот мост 30 лет существовал в форме понтонов. По его подъездам русские и построили переправу, замаскировав все веточками.

россияне строят понтонные переправы на Херсонщине: смотрите видео

оккупанты прикрываются гражданскими как живым щитом

Молчанов отметил, что для переправы через Днепр у россиян, вероятно, не хватило понтонов. Поэтому они пока просто сцепили между собой 4 понтона, сделали гибридную понтонно-паромную переправу, которой переправляют за пол часа по три автомобиля.

По его словам, для содержания 20-тысячной группировки этого недостаточно, даже если бы оккупанты перевозили только свои автомобили.

Но ведь они для того, чтобы обезопасить себя от удара ВСУ, берут всегда хотя бы одно гражданское лицо. Таким образом имеют живой щит,

– отметил активист.

Он предположил, что россияне все же довезут понтонов и постараются построить переправу у пораженного Антоновского моста. А это место будет хорошо видно из американских спутников, чтобы ВСУ нанесли по нему удар.

Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: главное

В полночь 26 июля появилось видео обстрела Антоновского моста , подтвердившее попадание в цель.

Утром 27 июля информацию об ударах по Антоновскому мосту на Херсонщине подтвердили в Вооруженных Силах Украины .

В то же время местные уверяют, что россияне могут найти другие места для опрокидывания техники в Херсон.

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