Россияне строят укрепления и окопы в оккупированном Крыму: партизаны показали фото и видео
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что Кремль начал строить между населенными пунктами Ишунь и Воинка в Крыму фортификационные постройки и окопы. Партизаны уже показали "укрепление" врагов.
Вероятно, боясь наступления Вооруженных Сил Украины россияне строят укрепление в Красноперекопском районе на севере Крыма. Для этого враги вырезают лесополосы.
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Как выглядят укрепления россиян в Крыму
Подписчики телеграм-канала "Крымский ветер" опубликовали видео, как выглядят вражеские окопы в Красноперекопском районе.
Укрепление россиян между населенными пунктами Ишунь и Воинка: смотрите видео
Кроме этого, фортификационные сооружения и окопы враги роют даже недалеко возле Чонгара, что в Геничевском районе Херсонской области. Следует отметить, что это фактически въезд в Крым со стороны материковой Украины. Ведь Чонгар является последним селом на автодороге международного значения М18E105 перед Чонгарским мостом в Крым.
Оборона россиян возле Чонгара / Фото "Крымский ветер"
Враги построили укрепление возле Чонгара: смотрите видео
Также российские захватчики укрепляются между селами Ишунь и Воронцовка. В частности, строят фортификационные сооружения у моста через реку Чатырлык.
Завезли сверх вагона леса, сбивают опалубки, вероятно, для бетонных работ. Напротив, через дорогу роют очередные окопы,
– рассказали местные жители.
Россияне строят фортификационные сооружения между селами Ишунь и Воронцовка
Укрепление россиян в Красноперекопском районе: смотрите видео
Движение "Атеш" рассказало детали "строительства"
Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" заявило, что их строители уже начали работу.
Вместе с тем мы подробно знаем, где и как протекает строительство фортификационных сооружений. Все слабые места и дыры в вашей обороне. Гарантируем, что вам она не поможет,
– заявили участники движения.
Они добавили, что строители движения "Атеш" работают не только возле Чонгара, но и на других объектах во всем Крыму.
"Как и ожидалось, половину денег россияне распылили", – добавили в движении.
Движение "Атеш" "помогает" оккупантами строить постройки: смотрите видео
Что происходит в Крыму: коротко
- Утром 18 марта во временно оккупированном Севастополе было не слишком спокойно. Там ведь раздались взрывы, люди писали, что слышна стрельба. Оккупанты традиционно говорят об "учениях".
- Движение "Атеш" рассказало, что проводит разведку на аэродроме в оккупированных Саках. Они опубликовали кадры с аэродрома.
- Кроме того, оккупанты в Крыму раздают повестки даже в колледжах. Правозащитник Эскендер Бариев рассказал, что россияне раздали повестки студентам 4 курса Автотранспортного и Железнодорожного колледжей. Хотя они должны закончить обучение в июле 2023 года.