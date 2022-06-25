Россияне на Сумщине "демилитаризовали" школу и библиотеку: ракеты запускали с вертолетов

Российские оккупанты постоянно наносят удары по украинским городам. 25 июня два вражеских вертолета обстреляли приграничье Сумщины.

Очередной удар россиян по Сумщине

Как сообщили в Государственной пограничной службе, вражеские вертолеты вылетели со стороны России и совершили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины. По предварительной информации, жертв в результате этого обстрела нет.

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Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, какая обстановка в Краснопольской общине по состоянию на 21:00.

Именно по этому селу сегодня в полдень два российских вертолета выпустили 6 ракет. Кроме того, враг сбросил два боеприпаса на территорию общины с беспилотника.

В результате разрушена и повреждена гражданская инфраструктура:

больница

дом культуры

библиотека

школа

Живицкий подчеркнул, что во всех случаях обошлось без жертв.

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Сумщину обстреляли фосфорными снарядами и дронами-камикадзе

23 июня стало известно, что российские военные осуществили обстрел Юнаковской общины "Градами". При этом они использовали фосфорные заряды, запрещенные международными конвенциями. В результате пострадал ребенок, его пришлось госпитализировать в местную больницу. Пока неизвестно ничего о состоянии потерпевшей.

В ночь на 22 июня россияне вели огонь по Сумской области, что продолжилось и утром. Под удар попали Эсманская и Новослободская общины. В общей сложности зафиксировали 20 "прилетов".

Несколькими днями ранее, 21 июня, россияне совершили налет беспилотников опять-таки на Краснопольскую общину. Туда запустили несколько дронов-камикадзе, которые сбрасывали взрывчатку. Ранения получили 4 человека.

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