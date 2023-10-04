Хотят вернуться домой: кого россияне свозят на оккупированные территории

Оккупанты массово завозят российское население на временно оккупированную территорию Украины. В частности, подобные действия наблюдаются в Донецкой и Луганской областях.

На левобережной Херсонщине, которая находится под оккупацией российских войск, такой масштабной практики не происходит. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Кого россияне завозят в Херсонскую область

Россияне пытаются закрыть потребности специалистов в медицинской и образовательной сферы. Поэтому завозят работников из разных регионов России, но подавляющее большинство приезжают в командировку. То есть, они отрабатывают несколько месяцев и возвращаются.

Навсегда остается минимальное количество граждан России. И даже приезжающие меняют свое решение и уже хотят вернуться домой,

– сказал заместитель председателя Херсонской ОВА.

Ведь во время общения с местным населением россияне понимают, что их здесь не рады видеть. Потому, вероятно, жить оккупантам в такой атмосфере не очень комфортно.

Почему завезенные россияне не хотят оставаться на Херсонщине

Как отметил Соболевский, россияне покидают временно оккупированную Херсонщину, потому что украинцы не хотят с ними работать.

Кроме того, ранее немало людей смогли выехать через коридор Васильевка - Запорожье на подконтрольную Украине территорию. Ежедневно по 500 – 800 человек выезжали из Херсона, ночуя всей семьей по несколько суток в машине. Пока очень сложно выезжать через Крым, однако людей это не останавливает.

Соболевский о ситуации в Херсонской области: смотреть видео

Также россиянам не хватает специалистов по критической и гуманитарной инфраструктуре, потому враг привлекает работников из России.

Наши местные специалисты саботируют их так называемые реформы принуждения людей на получение паспортов и медицинских полисов. Мы редко фиксируем, чтобы наши врачи отказывали в медицинских услугах, если нет российского паспорта и полюса. Однако для их врачей – это нормально. Они прекрасно понимают, что так нужно,

– сказал Соболевский.

И также добавил, что с украинскими учителями похожая ситуация. Они саботируют и не занимаются масштабной пропагандой, хотя включают российский гимн на уроках и просят детей вставать.

Для российских учителей, приезжающих на Херсонщину – это основная задача. Они пытаются популяризировать среди детей мнение, что "Россия – очень крутая".

Кого оккупанты завозят в Мелитополь

Городской голова Мелитополя рассказал 24 Каналу, что во временно оккупированном городе украинские учителя отказываются преподавать в школах. Поэтому захватчики завозят их из континентальной России.

К примеру, в 15 школу Мелитополя россияне завезли учителя истории из Дагестана, даже не понимающего и сложно говорящего на российском языке. Заметим, это одна из самых больших школ города, которую отреконструировали еще до полномасштабного вторжения.

Таково качество образовательных услуг. Именно поэтому сегодня усилилось террор и давление на наших учителей,

– заметил Иван Федоров.

Сейчас наиболее уязвимая категория – дети. Также, по его словам, российские пропагандисты рассказывают, что готовят "партию" детей, которых якобы собираются отвезти в Москву и Питер на культурные мероприятия.

На самом деле мы четко понимаем, что это только промывание мозгов нашим детям и насыщение их ложной историей и пропагандой,

– резюмировал Федоров.

Ситуация на оккупированной территории