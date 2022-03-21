Россияне в течение 3 часов обстреливали "Градами" Каменское

Российские войска не прекращают циничный обстрел Каменского в Запорожской области. В понедельник, 21 марта, оккупанты били по селу 3 часа беспрестанно.

По данным наших военных, россияне обстреливают Каменское из тяжелой артиллерии. В частности, оккупанты применяют реактивные системы залпового огня "Град". Они также лупят из танков и минометов.

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21 марта российские захватчики наносили удары по селу в течение трех часов. И это длится уже не первый день.

Рашисты умышленно бьют по гражданскому сектору

Предварительно – жертв среди гражданского населения нет. Однако в результате обстрелов во многих домохозяйствах возникли пожары. Некоторые местные жители уже остались без крова.

Они палят рандомно, без корректировки беспилотников. Бьют просто по гражданскому сектору, чтобы нанести наибольший ущерб,

– объясняет командир взвода с позывным "Оскаром".

Местные жители отправляют оккупантов домой. "Пусть у себя там воюют, а не здесь. Все им мало и мало... А невинный народ страдает", – со слезами на глазах говорит жительница села.

Российские оккупанты уничтожают село Каменское: видео

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