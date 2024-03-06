Их погибло больше всего: летчик-инструктор сказал, каких пилотов критически не хватает России
Украина, эффективно сбивая вражеские самолеты, также ликвидирует российских летчиков. Если в начале войны за штурвалами сидели подполковники, майоры, капитаны. В то же время сейчас российскими самолетами управляют лейтенанты. Также россияне возвращают летчиков, которые были на пенсии.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что сейчас у врага нет критической ситуации с летчиками. Однако в перспективе уровень российских пилотов будет деградировать.
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Следующий шаг к летной катастрофе
Он объяснил, что средний уровень российских летчиков – более-менее толковых профессионалов – был ликвидирован в 2022 году.
Их погибло больше всего. Затем врагу пришлось вернуть пилотов, которые уже ушли на пенсию, но имели большое количество полетов – до 2 тысяч часов. Летчик с таким опытом даже после большого перерыва может восстановить навыки примерно за 2 недели,
– отметил военный эксперт.
Однако такие пилоты также закончились, и россияне сделали следующий шаг к летной катастрофе – начали выпускать неопытных пилотов, которые только что получили допуск к выполнению боевых задач по курсу летной подготовки.
Они в принципе могут летать, но еще не являются профессионалами. Для того чтобы ими стать, нужно учиться примерно 8 лет. Около 4 лет учебы в летном училище, потом еще за 4 года необходимо налетать сотни часов, чтобы выйти на уровень летчика первого класса,
– объяснил летчик-инструктор.
Сейчас, по его словам, летают старшие лейтенанты – это практически третий класс, а то и без класса. Следующий шаг – будут ускоренные выпуски летных училищ после не четырехлетнего, а трехлетнего обучения. Тогда уже будут выпускать летчиков БК (без класса), которые более-менее смогут хотя бы управлять самолетом и выполнять легкие задачи. Например, сбрасывать КАБы.
"Сегодня уровень российской летной школы намного ниже, чем старой, советской. Россияне не успевают заполнять эту нишу, потому что очень много летчиков погибает. В частности, из-за своей профессиональной непригодности", – подчеркнул Роман Свитан.
Потери врага в авиации
- С начала полномасштабного вторжения Россия осталась без более 340 самолетов. Также погибло большое количество российских пилотов, подготовка которых занимает несколько лет.
- В частности 23 февраля был сбит над Азовским морем российский ДРЛВ А-50У, вместе с ним было ликвидировано 10 членов экипажа. Всего за последние недели украинские силы уничтожили 15 российских самолетов.
- Также авиационный эксперт Константин Криволап, отметил, что в год из российских военных учебных заведений выпускаются около 150 пилотов. Они не имеют достаточно опыта, поэтому не могут полноценно заменить погибших профессиональных летчиков.
- Однако если даже из-за большого количества погибших пилотов россияне решат увеличить набор в учебные заведения, на фронте эти пилоты смогут работать не ранее чем через 5 – 6 лет. Именно поэтому оккупанты не имеют ресурса, чтобы значительно увеличить количество пилотов.