Их погибло больше всего: летчик-инструктор сказал, каких пилотов критически не хватает России

Украина, эффективно сбивая вражеские самолеты, также ликвидирует российских летчиков. Если в начале войны за штурвалами сидели подполковники, майоры, капитаны. В то же время сейчас российскими самолетами управляют лейтенанты. Также россияне возвращают летчиков, которые были на пенсии.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что сейчас у врага нет критической ситуации с летчиками. Однако в перспективе уровень российских пилотов будет деградировать.

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Следующий шаг к летной катастрофе

Он объяснил, что средний уровень российских летчиков – более-менее толковых профессионалов – был ликвидирован в 2022 году.

Их погибло больше всего. Затем врагу пришлось вернуть пилотов, которые уже ушли на пенсию, но имели большое количество полетов – до 2 тысяч часов. Летчик с таким опытом даже после большого перерыва может восстановить навыки примерно за 2 недели,

– отметил военный эксперт.

Однако такие пилоты также закончились, и россияне сделали следующий шаг к летной катастрофе – начали выпускать неопытных пилотов, которые только что получили допуск к выполнению боевых задач по курсу летной подготовки.

Они в принципе могут летать, но еще не являются профессионалами. Для того чтобы ими стать, нужно учиться примерно 8 лет. Около 4 лет учебы в летном училище, потом еще за 4 года необходимо налетать сотни часов, чтобы выйти на уровень летчика первого класса,

– объяснил летчик-инструктор.

Сейчас, по его словам, летают старшие лейтенанты – это практически третий класс, а то и без класса. Следующий шаг – будут ускоренные выпуски летных училищ после не четырехлетнего, а трехлетнего обучения. Тогда уже будут выпускать летчиков БК (без класса), которые более-менее смогут хотя бы управлять самолетом и выполнять легкие задачи. Например, сбрасывать КАБы.

"Сегодня уровень российской летной школы намного ниже, чем старой, советской. Россияне не успевают заполнять эту нишу, потому что очень много летчиков погибает. В частности, из-за своей профессиональной непригодности", – подчеркнул Роман Свитан.

Потери врага в авиации