Будут большие проблемы с "Кинжалами": Свитан предположил, сколько МиГ-31К осталось у россиян

Украина продолжает наносить удары по российским аэродромам, ликвидируя критически важную для врага авиацию. В частности, оккупанты потеряли истребитель МиГ-31К.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил в разговоре с 24 Каналом, какое значение для противника имеют самолеты МиГ-31К и почему потеря их приведет к серьезным последствиям. Также украинские силы в ночь на 9 июня осуществила атаку на российский аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области откуда враг запускает, в частности, свои МиГ-31К.

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Украина выбрала правильный механизм

Свитан предположил, что именно во время атаки беспилотными дальнобойными средствами поражения на аэродром "Саваслейка" и был ликвидирован российский самолет.

Этот российский аэродром расположен на расстоянии более 600 километров от украинской границы. Украина имеет, по словам летчика-инструктора, достаточное количество средств поражения, которые сломали ПВО противника, выполнив боевую задачу с заходом на аэродром. В результате атаки было, вероятно, уничтожен МиГ-31К и Су-30/34

Самолетов МиГ-31К у россиян осталось очень мало – около 4 рабочих бортов. Они, вероятно, и запускали "Кинжалы" по территории Украины. Именно поэтому враг запустил 4 ракеты "Кинжал" (во время атаки 9 июня – 24 Канал), ведь у него осталось только 4 МиГ-31К и больше вряд ли будет,

– отметил военный эксперт.

Поэтому сейчас противник, по его мнению, имеет большую проблему, потому что у него есть ракеты "Кинжал", а запускать их не на чем. Если Украина продолжит системную работу по уничтожению носителей этих ракет или стратегической авиации, то россияне будут иметь кучу ракет, которые не смогут запустить.

Украина выбрала правильный механизм для того, чтобы обезопасить себя от российских баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет. Операцию "Паутина", которая нанесла серьезный ущерб российской стратегической авиации, нужно дальше масштабировать. А также искать другие методы по ликвидации вражеской авиации,

– отметил Роман Свитан.

Он добавил, что местоположение МиГ-31К, которые остались в России, можно определить, где бы их не скрывали. Украинская разведка имеет для этого все возможности. Атака на аэродром "Саваслейка" это продемонстрировала.

Напомним, что исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предположил, что во время атаки на 9 июня на аэродром "Саваслейка" украинские силы могли ударить по важной авиации противника. Он отметил, что у россиян оставалось очень мало бортов МиГ-31К – от 12 до 24 единиц. Их производство было приостановлено еще в 1993 году из-за проблем с двигателями. Однако после того, как Украина ранее ликвидировала МиГ-31К, можно предположить, что сейчас у россиян остались единицы этих бортов.