Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив в розмові з 24 Каналом, яке значення для противника мають літаки МіГ-31К і чому втрата їх призведе до серйозних наслідків. Також українські сили у ніч на 9 червня здійснила атаку на російський аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області звідки ворог запускає, зокрема, свої МіГ-31К.

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Україна обрала правильний механізм

Світан припустив, що саме на під час атаки безпілотними далекобійними засобами ураження на аеродром "Саваслейка" і було ліквідовано російський літак.

Цей російський аеродром розташований на відстані понад 600 кілометрів від українського кордону. Україна має, за словами льотчика-інструктора, достатню кількість засобів ураження, які зламали ППО противника, виконавши бойове завдання із заходженням на аеродром. Внаслідок атаки було, ймовірно, знищено МіГ-31К та Су-30/34

Літаків МіГ-31К у росіян залишилось дуже мало – близько 4 робочих бортів. Вони, імовірно, і запускали "Кинджали" по території України. Саме тому ворог запустив 4 ракети "Кинджал" (під час атаки 9 червня – 24 Канал), адже у нього залишилось тільки 4 МіГ-31К і більше навряд чи буде,

– наголосив військовий експерт.

Тому зараз противник, на його думку, має велику проблему, тому що у нього є ракети "Кинджал", а запускати їх немає на чому. Якщо Україна продовжить системну роботу зі знищення носіїв цих ракет або стратегічної авіації, то росіяни матимуть купу ракет, які не зможуть запустити.

Україна обрала правильний механізм для того, щоб убезпечити себе від російських балістичних, аеробалістичних та крилатих ракет. Операцію "Павутина", яка завдала серйозних збитків російській стратегічній авіації, потрібно далі масштабувати. А також шукати інші методи з ліквідації ворожої авіації,

– відзначив Роман Світан.

Він додав, що місце розташування МіГ-31К, які залишились у Росії, можна визначити, де б їх не приховували. Українська розвідка має ля цього всі можливості. Атака на аеродром "Саваслейка" це продемонструвала.

Нагадаємо, що виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло припустив, що під час атаки на 9 червня на аеродром "Саваслейка" українські сили могли вдарити по важливій авіації противника. Він зазначив, що у росіян залишалось дуже мало бортів МіГ-31К – від 12 до 24 одиниць. Їхнє виробництво було припинено ще у 1993 році через проблеми з двигунами. Проте після того, як Україна раніше ліквідовувала МіГ-31К, можна припустити, що зараз у росіян залишилися одиниці цих бортів.