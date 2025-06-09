Аналітики Defense Express зауважили, що втрата навіть одного МіГ-31К для Росії болюча, оскільки вона не здатна виготовляти нові літаки цього типу, передає 24 Канал.

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Скільки у Росії МіГ-31

Станом на 2024 рік у Росії могло бути до 24 МіГ-31К. Крім того, були повідомлення, що на озброєнні в окупантів з'явилися МіГ-31И. Від МіГ-31К вони відрізняються тим, що начебто можуть автоматично виходити в точку пуску Х-47М2 "Кинжал". На МіГ-31К усі операції екіпаж у 2 особи має виконувати по суті вручну.

Базою для нарощення флоту МіГ-31К та МіГ-31И могла виступати певна кількість МіГ-31 на зберіганні, яка станом на 2018 рік оцінювалась в діапазоні від 130 до 150 "бортів". Водночас вона могла служити переважно як "кладовище запчастин" для підтримання флоту перехоплювачів МіГ-31Б/БМ. На початок 2024 року близько 120 таких перехоплювачів були в "строю".

Зауважимо, що серійне виробництво МіГ-31 припинилось у 1993 році, усього було виготовлено 500 серійних екземплярів, із яких по факту в строю наразі перебуває лише 150 одиниць.

Окрема проблема для окупантів полягає у двигунах Д-30Ф6, які використовуються на МіГ-31. Ці двигуни мають міжремонтний ресурс всього 300 годин. У 2024 році представники російського ВПК заговорили про необхідність взагалі поновлювати виробництво таких силових установок.