Россия теряет военно-морской центр в Крыму, – командующий ВМС Украины
Источник:Reuters
Российские оккупанты были вынуждены перебазировать почти все свои боеспособные военные корабли из оккупированного Крыма в другие места. Более того, главный военно-морской центр Кремля в Крыму становится неэффективным из-за атак со стороны Киева.
Командующий Военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа, рассказал журналистам, что врагам пришлось вывести из главной базы Черноморского флота практически все основные боеспособные корабли. По его словам, часть этих кораблей находятся в Новороссийске, часть из них – в Азовском море.
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Он создавался в течение многих десятилетий, возможно, веков. И теперь они, очевидно, теряют этот центр,
– заявил командующий Военно-морских сил ВСУ.
Он объяснил, что российской военно-морской базе в Новороссийске, что на восточном побережье Черного моря, не хватает крымского Севастополя. Ведь он служил местом хранения и погрузки крылатых ракет, которые используются военными кораблями для нанесения авиаударов по Украине.
"Я понимаю, что сейчас в Новороссийске пытаются решить эту проблему", – заявил Алексей Неижпапа.
Более того, он назвал это "главной проблемой" для флота.
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Вице-адмирал заявил, что Украина уничтожила или повредила 27 военных кораблей. По его словам, 5 – подорвались на морских минах, которые установили украинские беспилотники вблизи Севастопольской бухты.
Алексей Неижпапа подытожил, что сейчас Россия использует Черноморский флот преимущественно для:
- логистики,
- контроля над небольшой частью прибрежной территории,
- для запуска крылатых ракет "Калибр" по Украине.