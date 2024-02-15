Сбросили бомбу прямо на авто: на Харьковщине россияне убили супругов и молодую девушку

Список военных преступлений россиян с каждым днем войны пополняется новыми фактами. Сегодня они жестоко убили супругов в Харьковской области.

Враг продолжает наносить удары именно по гражданским объектам инфраструктуры, пытаясь запугать и убить мирных украинцев. Так, в Харьковской области оккупанты атаковали бомбами один из населенных пунктов.

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Сгорели в авто

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в одном из поселков Ольховатской общины произошел прилет двух вражеских КАБов.

Одна из бомб попала в автомобиль, где находились гражданские – жена и муж. Оба погибли.

Также вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет.

Кроме того, произошло возгорание жилого частного дома. В результате пожара два человека получили ранения.

Все экстренные службы работают на месте.

Впоследствии в полиции уточнили, что под обстрел попало село Черное Купянского района. Там отметили, что одна бомба попала во двор частного дома, а другая в "ВАЗ".

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.

В прокуратуре позже рассказали, что в автомобиле погибли супруги – муж 56 лет, его 57-летняя жена и их 17-летняя родственница. Ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 53 лет: оба доставлены в больницу.

Последствия российского удара по Черному / Фото прокуратура

Россияне ракетами атаковали Великий Бурлук

Вчера, 14 февраля, днем на Харьковщине объявляли ракетную опасность. Впоследствии на территории области прогремели взрывы. Как оказалось, враг обстрелял ракетами С-300 поселок Великий Бурлук. В частности, один из снарядов попал в двухэтажный дом. Разрушено и домовладение рядом.

Сначала сообщили о двух погибших мужчинах – 41 и 53 лет, и 5 раненых. Под завалами находились еще трое людей. Это три женщины – 74, 55 и 27 лет. Позже, уже на следующий день, тела всех троих достали из-под завалов. Так, количество жертв возросло до 5.

Среди пострадавших трое мужчин – 60, 60, 55 лет, и две женщины – 65 и 49 лет. Всем травмированным оказали медицинскую помощь.

Поисково-спасательная операция продолжается.