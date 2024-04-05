Россияне убили двух мирных людей – женщину и мужчину: последствия удара по Запорожью

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, какие последствия атаки по Запорожью. Следует сказать, что сейчас в городе продолжается тревога, а глава ОВА информирует о новых взрывах.

О том, что россияне атакуют Запорожье, стало известно около 15:15. Через несколько минут раздались повторные взрывы.

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Федоров рассказал о последствиях атаки по Запорожью

Россияне убили двух мирных людей – женщину и мужчину. По предварительным данным, в результате российской атаки по Запорожью ранены 6 человек,

– написал он.

Есть и раненые, среди них дети. К сожалению, пострадавших много:

9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20 и 22 лет – в состоянии средней тяжести.

55-летняя женщина и 51-летний мужчина – в тяжелом состоянии.

Все они находятся в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь.

"Прошу всех жителей Запорожья и района во время воздушной тревоги находиться в безопасных местах! Берегите себя", – обратился к горожанам Федоров.

Ранее секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев написал, что предварительно, шесть человек получили ранения в результате атаки. Также были повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе, общежитие и заведение торговли.

Сколько взрывов было в Запорожье днем 5 апреля

Около трех часов дня прозвучало три взрыва. В 17:17 был еще один – тогда уже была объявлена тревога по всей Украине из-за взлета МиГ. В 17:23 Иван Федоров сообщил о еще двух взрывах в Запорожье.

Обратите внимание! На 17:52 в Украине до сих пор продолжается масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГа – уже полтора часа. Некоторые мониторинговые каналы писали, что в какой-то момент в воздухе находились три самолета. Будьте в безопасном месте!