Бомба прилетела, когда Михаил и Наталья спали в постели: детали кровавой атаки на Берислав

Российские военные ночью 20 мая нанесли удар по Бериславу в Херсонской области. Жертвами российской атаки стали два человека.

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона рассказал детали ночной атаки со стороны россиян, пишет 24 Канал. По его словам, после полуночи россияне продолжили обстреливать Херсон и населенные пункты.

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В результате обстрела Херсонщины двое погибших и один раненый

В поселке Киндийка пострадал мужчина, который был в доме, куда прилетел минный снаряд оккупантов. Мужчину доставили в больницу с тяжелым ранением руки.

Толоконников рассказал, что к утру россияне ударили по Николаевке и Бериславу авиабомбами. Подлый обстрел произошел в 4 утра, когда люди спали дома.

Сообщается, что один из снарядов прилетел в дом Михаила и Натальи, которым было по 45 лет. На момент обстрела Берислава они спали и, к сожалению, погибли после попадания.

Последствия обстрела дома в Бериславе / Фото Офис генпрокурора

Михаил и Наталья погибли в кроватях. Именно там их тела обнаружили спасатели, когда разбирали завалы.

Россияне 53 раза обстреляли Херсонскую область