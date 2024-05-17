Оккупанты расстреляли мужчину на кресле колесном в Волчанске и оставили посреди улицы

Российские захватчики продолжают творить абсолютный беспредел в Харьковской области. Циничные действия оккупантов превышают все существующие нормы морали.

Военные преступления граждан страны-агрессора, которые пришли на нашу землю, документируют. Так, Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела оккупантами человека с инвалидностью в Волчанске.

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Жестоко расстреляли человека с инвалидностью

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры вечером, 17 мая, внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Причиной стало видео, которое было обнаружено во время мониторинга социальных сетей, в том числе и телеграм-канала журналиста Андрея Цаплиенко. Именно в этой публикации задокументированы соответствующие кадры.

В материале говорится о том, что аэроразведчики во время мониторинга воздушного пространства над городом Волчанск Харьковской области, возле которого на сегодня продолжаются ожесточенные бои, обнаружили тело погибшего человека.

На обнародованных кадрах можно увидеть человека в кресле колесном неподалеку местной больницы. Сообщается, что именно это медицинское учреждение сейчас захватили российские военнослужащие.

Правоохранители рассматривают версию, что потерпевший пытался отъехать чуть дальше от медицинского учреждения, но военные вооруженных сил России расстреляли его и бросили в кресле колесном стоять посреди разбитой улицы,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители также добавили, что досудебное расследование в отношении этого случая осуществляет управление Службы безопасности Украины в Харьковской области. На сегодня детали по делу выясняют.

Россияне расстреляли человека с инвалидностью: смотрите видео

Подобные случаи, к сожалению, не редкость