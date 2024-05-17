Воєнні злочини громадян країни-агресорки, які прийшли на нашу землю, документують. Так, Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу окупантами людини з інвалідністю у Вовчанську.

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Жорстоко розстріляли людину з інвалідністю

Прокурори Харківської обласної прокуратури ввечері, 17 травня, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Причиною стало відео, яке було виявлено під час моніторингу соціальних мереж, зокрема й телеграм-каналу журналіста Андрія Цаплієнка. Саме у цій публікації задокументовано відповідні кадри.

У матеріалі йдеться про те, що аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над містом Вовчанськ Харківської області, біля якого станом на сьогодні тривають запеклі бої, виявили тіло загиблої людини.

На оприлюднених кадрах можна побачити особу в кріслі колісному неподалік місцевої лікарні. Повідомляється, що саме цей медичний заклад наразі захопили російські військовослужбовці.

Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати трохи далі від медичного закладу, але військові збройних сил Росії розстріляли його та кинули у кріслі колісному стояти посеред розбитої вулиці,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці також додали, що досудове розслідування стосовно цього випадку здійснює управління Служби безпеки України у Харківській області. Станом на сьогодні деталі щодо справи з'ясовують.

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