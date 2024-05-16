Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует 24 Канал. Он рассказал детали дела.

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Подробности циничного убийства оккупантами гражданского в Волчанске

Россияне цинично расстреляли пожилого мужчину, который пытался спастись, пытался выйти на территорию, подконтрольную Украине. Он вместе с другими гражданским людьми решил перейти к полицейским, чтобы выехать из Волчанска. Однако россиянин цинично выстрелом в голову убил его за то, что он не выполнил его приказов,

– рассказал Болвинов в эфире телемарафона.

Он отметил, что полиции известно, что других гражданских людей, которые пытаются перейти с территории, которую временно занимают россияне, оккупанты удерживают в плену.

"Россияне держат в плену этих людей, по предварительным данным, это 35, может, 40 человек. Их удерживают в одном месте и фактически используют, как живой щит, потому что рядом с этим местом они организовали свой командный штаб", – сказал Болвинов.

По его словам, тех гражданских, которых удерживают допрашивают. Представитель полиции отметил, что допрашивающие называют себя работниками ФСБ.

По его словам, полиция уже начала расследование этих фактов.

Что уже было известно: основное