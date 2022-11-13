На Черниговщине на коленях провели в последний путь пограничницу, которую убили россияне

Татьяна Виноградская была штаб-сержантом и работала в одном из пунктов пропуска Черниговского пограничного отряда. Россияне убили пограничницу 9 ноября.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе. Церемония прощания прошла 11 ноября в городе Городня.

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"Она была лицом страны – на границе первой встречала и последней провожала. Война России против Украины изменила все", – написали пограничники.

Каково было прощание

В Госпогранслужбе отметили, что 9 ноября Татьяна выполняла служебные обязанности. Во время этого она попала под вражеские обстрелы и получила смертельное ранение от обломков.

Россияне убили еще одну молодую жизнь, женщину, дочь, мать. Нет прощения палачам за то, что они не дают нам спокойно жить на своей земле, растить детей, любить и быть счастливыми, – рассказали коллеги погибшей.

Пограничницу встречали под флагами, устилали дорогу цветами. Ее похоронили на Городнянщине со всеми военными почестями.

"Не простим супостату родительское горе и детские слезы. Не забудем никогда тех, кто сложил голову за то, чтобы мы имели право на жизнь и свободу", – написали пограничники.

Что известно о Татьяне Виноградской

Пограничнице этой весной исполнилось 34 года. В Госпогранслужбе на паспортном контроле она работала с 2012 года. Муж Татьяны военнослужащий. Также у женщины осталась 13-летняя дочь.

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