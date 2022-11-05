Повесили возле суда за проукраинскую позицию: детали циничной казни жительницы Скадовска

55-летнюю Татьяну Мудренко россияне убили в середине октября. Все потому, что даже после оккупации ее родного города она не скрывала свою проукраинскую позицию и раздражалась, что соседи, еще вчера называвшие своим домом Украину, резко стали симпатизировать России.

Как рассказала сестра погибшей Наталья, за отказ признавать оккупацию Скадовска женщину повесили на улице напротив здания местного суда. При этом в свидетельстве о смерти цинично написали, что причина – "механическая асфиксия".

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Сильная женщина с проукраинской позицией

Татьяна по специальности была медсестрой и некоторое время исполняла обязанности фельдшера на местной фабрике "Славутич". Также она работала в больнице в отделениях пульмонологии, хирургии и инфекционном. И даже на пенсии продолжала работать в больницах и детских санаториях Скадовска и сопровождала детей с инвалидностью. Также Татьяна Мудренко ухаживала за пожилыми людьми.

Ее всегда уважали за квалифицированную помощь, доброе сердце,

– отметила сестра Наталья Черная.

После начала полномасштабной войны она вместе с другими горожанами выходила на площади против оккупантов, где в частности пела украинские песни и гимн. Но даже после силового разгона не испугалась и не изменила своим убеждениям и себе. Татьяна и дальше продолжала ездить на велосипеде с украинским флажком и общалась на украинском. А выезжать из Скадовска не хотела, потому что любила город и верила в победу Украины.

Наталья рассказала, что впоследствии Татьяна стала опасаться за свою жизнь и рассказывала, что в городе стало больше коллаборантов, а потом вообще без подробностей сказала, что ее вычислили.

Только сказала, что когда все закончится, мы встретимся и она все расскажет и добавила: "если останусь живой". Эта фраза засела у меня в голове,

– рассказала Наталья Черная.

7 октября связь оборвалась

Наталья Черная рассказала, что однажды к Татьяне и ее мужу прицепились полицейские-коллаборанты. Они хотели забрать машину, но люди вокруг спасли, поэтому супругов отпустили. Однако уже вечером за ними вернулись и на этот раз перерыли еще и квартиру и забрали велосипеды с автомобилем.

В тот же вечер Татьяна заявила в лицо оккупантам, что Скадовск – это Украина, и он никогда не будет российским. За это ее с мужем отвезли в местный СИЗО, а затем повесили возле суда.

Одна девушка позвонила мне вечером и сказала, как они ее повесили. Сказала: ты должен знать, что они ее чем-то накачали, что-то в рот залили и повесили перед судом,

– рассказала Наталья.

Сначала оккупанты отрицали смерть ее сестры, однако 15 октября подтвердили. Они послали фото тела в морге и вывод судмедэксперта, в котором причиной смерти указано удушение.

В местных пабликах предполагают, что к убийству Татьяны может быть причастен руководитель оккупационного уголовного розыска так называемой Скадовской полиции Игорь Иванович Кузьменюк.

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