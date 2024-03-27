Среднее между КАБ и ракетой: в полиции рассказали, какой бомбой враг мог ударить по Харькову
Россияне 27 марта в очередной раз атаковали Харьков. На этот раз враг использовал для удара модернизированные авиабомбы.
Как рассказали в полиции, это нечто среднее между управляемой авиационной бомбой и крылатой ракетой. Враг выпустил две авиабомбы из Белгородской области.
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Что известно об УМПБ Д-30
Впервые с 2022 года россияне ударили авиабомбами по городу Харьков. Под ударом оказался Шевченковский район города. Начальник Следственного управления ГУНП в области Сергей Болвинов рассказал, что враг атаковал боеприпасом УМПБ Д-30 СН, который изготовлен на базе ФАБ-250.
Руководитель полиции Сергей Тимошко отметил, это нечто среднее между КАБом и ракетой.
Окончательные выводы сделают взрывотехники. Этот боеприпас достаточно мощный, чтобы фактически развалить два дома, между которыми он попал, и несколько домов, которые на расстоянии,
– рассказал он.
Также руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что боеприпас калибром 30 сантиметров может летать на расстояние до 90 километров.
Это не КАБ, предварительно дистанция работы примерно 90 километров этого боеприпаса. Он меньше КАБ, но разрушительная сила достаточно серьезная, мощная. Я предполагаю, что это было просто испытание на гражданском населении Харькова, вот такое циничное,
– сказал он.
Известно, что УМПБ Д-30 применяют как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч".
В прокуратуре отметили, что это первый случай, когда вооруженные силы России ударили таким видом боеприпаса по городу.
Что известно об атаке на Харьков
- Воздушные Силы в 15:46 предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой и Харьковской областях. Уже через несколько минут в Харькове слышали мощный взрыв.
- Враг нанес удар двумя боеприпасами УМПБ Д-30 по жилому кварталу. Известно, что кроме многоэтажных домов пострадал Институт неотложной хирургии. Примерно в 300 квартирах выбиты окна.
- По состоянию на 16:58 сообщается о ранениях 16 человек, подтвержден один смертельный случай. Погибший на момент инцидента находился на улице возле жилого дома. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые активно оказывают помощь пострадавшим. Обновление о состоянии пострадавших может быть предоставлено по мере поступления дополнительной информации.
- Среди раненых есть 4 ребенка, в возрасте от 3 месяцев до 9 лет. В основном речь идет о ранениях легкого или среднего типа.