Среднее между КАБ и ракетой: в полиции рассказали, какой бомбой враг мог ударить по Харькову

Россияне 27 марта в очередной раз атаковали Харьков. На этот раз враг использовал для удара модернизированные авиабомбы.

Как рассказали в полиции, это нечто среднее между управляемой авиационной бомбой и крылатой ракетой. Враг выпустил две авиабомбы из Белгородской области.

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Что известно об УМПБ Д-30

Впервые с 2022 года россияне ударили авиабомбами по городу Харьков. Под ударом оказался Шевченковский район города. Начальник Следственного управления ГУНП в области Сергей Болвинов рассказал, что враг атаковал боеприпасом УМПБ Д-30 СН, который изготовлен на базе ФАБ-250.

Руководитель полиции Сергей Тимошко отметил, это нечто среднее между КАБом и ракетой.

Окончательные выводы сделают взрывотехники. Этот боеприпас достаточно мощный, чтобы фактически развалить два дома, между которыми он попал, и несколько домов, которые на расстоянии,

– рассказал он.

Также руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что боеприпас калибром 30 сантиметров может летать на расстояние до 90 километров.

Это не КАБ, предварительно дистанция работы примерно 90 километров этого боеприпаса. Он меньше КАБ, но разрушительная сила достаточно серьезная, мощная. Я предполагаю, что это было просто испытание на гражданском населении Харькова, вот такое циничное,

– сказал он.

Известно, что УМПБ Д-30 применяют как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

В прокуратуре отметили, что это первый случай, когда вооруженные силы России ударили таким видом боеприпаса по городу.

Что известно об атаке на Харьков