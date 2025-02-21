В Купянске россияне попали дроном в автомобиль полиции: есть раненые правоохранители

На Харьковщине утром 21 февраля вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль полиции. Правоохранители получили ранения и были госпитализированы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Удар беспилотником по авто полицейских в Харьковской области

Российские оккупанты часто бьют по Харьковской области дроном типа "Молния". Во время очередной атаки по городу Купянск под удар попал автомобиль полиции. Это произошло около 08:00.

В результате взрыва машина получила повреждения, а трое полицейских получили акубаротравмы. Сейчас правоохранители находятся под наблюдением врачей.

После документирования последствий Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Что известно о БпЛА "Молния"

Российский дрон типа "Молния" хотя и примитивный, но несет взрывчатку. Его опасность заключается в 3 – 5 килограммах взрывчатого вещества. Активно использовать этот вид БпЛА оккупанты начали в ноябре 2024 года. Этот дрон – это обычный FPV, но с дополнительными крыльями размахом 1140 сантиметров.

В последний раз россияне атаковали Харьков дроном такого типа днем 17 февраля. В тот день над городом силы ПВО ликвидировали вражеский БпЛА. Прошлая атака обошлась без пострадавших.