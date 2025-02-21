Про це пише 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

До теми Несуть смерть для цивільних: чим небезпечні нові російські дрони "Молнія" та як їм протидіяти

Удар безпілотником по авто поліціянтів на Харківщині

Російські окупанти часто б'ють по Харківській області дроном типу "Молнія". Під час чергової атаки по місту Куп'янськ під удар потрапив автомобіль поліції. Це сталося близько 08:00.

Внаслідок вибуху машина зазнала пошкоджень, а троє поліцейських отримали акубаротравми. Наразі правоохоронці перебувають під наглядом лікарів.

Після документування наслідків Купʼянська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Що відомо про БпЛА "Молнія"

Російський дрон типу "Молнія" хоча і примітивний, але несе вибухівку. Його небезпека полягає в 3 – 5 кілограмах вибухової речовини. Активно використовувати цей вид БпЛА окупанти почали у листопаді 2024 року. Цей дрон – це звичайний FPV, але з додатковими крилами розмахом 1140 сантиметрів.

Востаннє росіяни атакували Харків дроном такого типу вдень 17 лютого. Того дня над містом сили ППО ліквідували ворожий БпЛА. Минула атака обійшлася без постраждалих.