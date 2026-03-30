Россияне ударили КАБами по домам в Глухове Сумской области: более 10 раненых, среди них ребенок
- Российские авиабомбы попали в жилой сектор Глухова в Сумской области, в результате чего пострадали 11 человек, включая ребенка.
- Это был удар по общежитию учебного заведения. Повреждены многоэтажки и автомобили, пострадавшие доставлены в больницу.
Оккупанты снова обстреляли Сумскую область. К сожалению, есть раненые, в том числе ребенок.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Он отметил, что россияне умышленно били по гражданским объектам.
Что известно об обстреле Глухова 30 марта?
Российская атака состоялась днем.
Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Глуховской общине. Под ударом – жилой сектор. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре,
– написал глава ОВА.
Пока последствия атаки уточняют. Что касается раненых, то пока известно об 11 пострадавших, среди них – один ребенок.
"Все доставлены в больницу. В тяжелом состоянии находится 50-летний мужчина", – добавил Григоров.
В прокуратуре Сумской области заявили, что угрозы для жизни ребенка нет. Также там отметили, что россияне сбросили авиабомбы на общежитие учебного заведения в Глухове.
Последствия обстрела Глухова 30 марта / Фото прокуратуры
По данным сумского СМИ "Кордон.Медиа", удар по Глухову произошел около 16 часов. Из-за этого повреждены многоэтажки и автомобили, которые были поблизости.
Днем россияне атаковали один из газораспределительных объектов в Конотопской общине.
Удар КАБами был и по Донецкой области
Оккупанты попали по единственному роддому в области – в Славянске. К счастью, роженицы или дети не пострадали, но ранен мужчина.
28 марта дрон влетел в роддом на Одесской области. Женщин и детей перевезли в другие медучреждения. В здании разрушена крыша, перекрытия между 4 и 3 этажами, а также палаты, где были пациентки с новорожденными.