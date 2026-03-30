Россияне ударили КАБами по домам в Глухове Сумской области: более 10 раненых, среди них ребенок

Оккупанты снова обстреляли Сумскую область. К сожалению, есть раненые, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Он отметил, что россияне умышленно били по гражданским объектам.

Смотрите также Россия усиливает свои атаки в результате продвижения ВСУ на фронте, – NYT

Что известно об обстреле Глухова 30 марта?

Российская атака состоялась днем.

Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Глуховской общине. Под ударом – жилой сектор. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре,

– написал глава ОВА.

Россия ударила по Глухову: смотрите видео последствий

Пока последствия атаки уточняют. Что касается раненых, то пока известно об 11 пострадавших, среди них – один ребенок.

"Все доставлены в больницу. В тяжелом состоянии находится 50-летний мужчина", – добавил Григоров.

В прокуратуре Сумской области заявили, что угрозы для жизни ребенка нет. Также там отметили, что россияне сбросили авиабомбы на общежитие учебного заведения в Глухове.



Последствия обстрела Глухова 30 марта / Фото прокуратуры

По данным сумского СМИ "Кордон.Медиа", удар по Глухову произошел около 16 часов. Из-за этого повреждены многоэтажки и автомобили, которые были поблизости.

Днем россияне атаковали один из газораспределительных объектов в Конотопской общине.

Удар КАБами был и по Донецкой области