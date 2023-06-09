Россияне ударили по больнице в Гуляйполе и убили людей: враг лжет о "военных объектах"

Российские оккупанты днем 9 июня ударили по больнице в Гуляйполе. К сожалению, уже известно о погибших.

Андрей Ермак заявил, что жертвами обстрела стали два человека. Это – работники больницы.

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Запорожская область. Россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе. Известно о двух погибших работниках больницы – младшей медицинской сестре и сантехнике,

– говорится в сообщении.

Кроме того, известно о двух пострадавших. Детали об их состоянии пока не раскрывают.



Оккупанты ударили по больнице в городе Гуляйполе / Фото из телеграм-канала Андрея Ермака

В российском минобороны уже цинично подтвердили удар по Гуляйполю. Враг, совершающий геноцид украинцев, традиционно лжет о попадании в "военный объект".

"Военный объект", по мнению страны-террористки, – больница, где под обстрелами спасали жизнь украинцев.

Российские оккупанты ударили по Житомирщине

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

В ночь на 9 июня российские захватчики ударили по жилому массиву частного сектора в Житомирской области. К сожалению, погиб один человек. Кроме того, сообщили о пострадавших. Им оказывают всю необходимую помощь.