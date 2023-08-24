Россияне ударили по Днепру: был "прилет", есть пострадавшие

В ночь на 24 августа в Днепре прогремели несколько взрывов. К сожалению, местные власти сообщили о по меньшей мере одном попадании.

Первый официальный комментарий был опубликован около 3:35. Руководитель военной администрации Сергей Лысак констатировал, что у Днепра был "прилет".

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Уже известно о пострадавших в результате атаки

По словам главы Днепропетровской ОВА, есть пострадавшие. Впрочем, их количество он пока не называл, а более подробную информацию о последствиях российского удара пообещал обнародовать со временем.

Ничего не публикуем в соцсетях! Все службы работают,

– написал Лисак в телеграмме.

Сообщалось и о работе ПВО

Первые взрывы прогремели в Днепре около 2:30. В телеграмме Воздушных сил тогда предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения. Спустя несколько минут там сообщили, что в области работает ПВО, и попросили людей оставаться в укрытиях. Информации о количестве сбитых целей пока не было.