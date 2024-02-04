Разгневались из-за удара по Бельбеку: чего стремились россияне обстрелом Херсона

Российские оккупанты днем 2 февраля обстреляли центральную часть Херсона из авиации. В результате удара есть двое пострадавших и разрушения инфраструктуры.

В который раз убеждаемся, что россияне террористы. Атаки по мирному населению происходят системно. Почему участилось применение FPV-дронов, какая цель ударов КАБами и как изменилась ситуация за неделю – рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире 24 Канала.

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"Вероятнее всего, удар по центру области был применен именно с попыткой убедить, что с авиацией у них все в порядке и они будут продолжать эти бомбардировки", – отметила Гуменюк.

Поскольку россияне получили мощную пощечину атакой по Бельбеку и поняли, что тактическая авиация находится под строгим огневым контролем Сил обороны Украины. Поэтому пытались убедить, что они еще имеют потенциал и будут дальше наносить удары.

Напомню, что управляемые авиабомбы не являются высокоточным оружием. Рассчитывать, что конкретно именно туда и хотели, куда целились, нельзя. Были случаи, когда даже происходили самовольные выходы подобных бомб у оккупантов как в России, так и на ТОТ, где располагались их подразделения,

– отметила пресс-секретарь "ОК" Юг.

Почему активизировалось применение FPV-дронов

Если КАБы оккупанты направляют в определенное направление, но не обязательно в конкретный объект, то FPV-дронами враг отслеживает цель, по которой планирует нанести удар. Случаи использования "фпвишек" участились также с целью террора гражданского населения.

Зафиксированы случаи, когда российские дроны попадали непосредственно в мирную машину, которая просто ехала по населенному пункту. Поэтому сейчас снизилась активность местных жителей, в частности по перевозке автотранспортом гуманитарной помощи или раненых.

2 февраля оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жителя Берислава. Под удар попал 46-летний мужчина. У него – взрывная травма, ранение ноги и перелом руки.

Также оккупанты били по автомобилю ГСЧС, когда спасатели ликвидировали последствия артобстрела, по следственно-оперативной группе полицейских, которые приезжают для установления факта нарушения законодательства агрессором.

Так же были ранены люди, которые использовали мотоциклы, чтобы перемещаться между населенными пунктами. Это все примеры классического терроризма, которые тщательно фиксируются и ложатся в основу обвинения по международному трибуналу.

Сам факт того, что враг максимально активизировал использование FPV-дронов, что, во-первых, у них есть сложности с использованием артиллерии, потому что они осознают, что по ней обратно прилетает. Во-вторых, что действительно FPV-дронов они получили много и имеют чем атаковать,

– констатировала Наталья Гуменюк.

Какой была активность оккупантов на Юге

Пресс-секретарь "ОК" Юг рассказала, что командование наблюдало сложную динамику у врага, связанную прежде всего с результатами украинской контрбатарейной борьбы. Так, каждые сутки у оккупантов исчезало 3 – 7 крупнокалиберных пушек, соответственно количество артиллерийских обстрелов уменьшалось.

Такими действиями характеризовались среда – четверг (1 – 2 февраля – 24 Канал), когда они существенно провалили интенсивность обстрелов. Но потом наращивали их снова, потому что пока имеют резервы, которые могут подтягивать на линию боевого соприкосновения и разворачивать позицию на замену уничтоженным,

– подчеркнула Гуменюк.

Также была замечена повышенная активность FPV-дронов. Силы обороны борются с ними не только огневым способом, но и развертыванием системы радиоэлектронной борьбы – это отмечают сами оккупанты и международные специалисты. В частности, специалисты Института изучения войны сделали вывод, что на левом берегу враг чувствует определенное преимущество украинской электронной системы защиты собственных дронов и подавления их.

Соответственно оккупанты пытаются использовать и реанимировать свою авиацию. На этой неделе также несколько раз применяли управляемые авиабомбы и неуправляемые авиационные ракеты в направлении украинских позиций и мирного населения.

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