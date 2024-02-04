Вкотре переконуємося, що росіяни терористи. Атаки по мирному населенню відбуваються системно. Чому почастішало застосування FPV-дронів, яка мета ударів КАБами та як змінилася ситуація за тиждень – розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в етері 24 Каналу.

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"Найімовірніше, удар по центру області був застосований саме з намаганням переконати, що з авіацією в них все гаразд й вони будуть продовжувати ці бомбардування", – зауважила Гуменюк.

Оскільки росіяни отримали потужний ляпас атакою по Бельбеку й зрозуміли, що тактична авіація перебуває під суворим вогневим контролем Сил оборони України. Тому намагалися переконати, що вони ще мають потенціал і будуть далі завдавати ударів.

Нагадаю, що керовані авіабомби не є високоточною зброєю. Розраховувати, що конкретно саме туди й хотіли, куди цілили, не можна. Були випадки, коли навіть відбувалися самовільні виходи подібних бомб в окупантів як у Росії, так на ТОТ, де розташовувалися їхні підрозділи,

– зазначила речниця "ОК" Південь.

Чому активізувалося застосування FPV-дронів

Якщо КАБи окупанти скеровують в певний напрямок, але не обов'язково в конкретний об'єкт, то FPV-дронами ворог відстежує ціль, по якій планує завдати удару. Випадки використання "фпвішок" почастішали також з метою терору цивільного населення.

Зафіксовані випадки, коли російські дрони влучали безпосередньо в мирну автівку, яка просто їхала населеним пунктом. Тому зараз мала активність місцевих мешканців, зокрема з перевезення автотранспортом гуманітарної допомоги або поранених.

Зауважте! 2 лютого окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава. Під удар потрапив 46-річний чоловік. У нього – вибухова травма, поранення ноги та перелом руки.

Також окупанти били по автомобілю ДСНС, коли рятувальники ліквідовували наслідки артобстрілу, по слідчо-оперативній групі поліціянтів, які приїжджають для встановлення факту порушення законодавства агресором.

Так само були поранені люди, які використовували мотоцикли, щоб переміщуватися між населеними пунктами. Це все приклади класичного тероризму, які ретельно фіксуються та лягають в основу обвинувачення за міжнародним трибуналом.

Сам факт того, що ворог максимально активізував використання FPV-дронів, що, по-перше, у них є складнощі з використанням артилерії, бо вони усвідомлюють, що по ній зворотно прилітає. По-друге, що дійсно FPV-дронів вони отримали багато і мають чим атакувати,

– констатувала Наталія Гуменюк.

Якою була активність окупантів на Півдні

Речниця "ОК" Південь розповіла, що командування спостерігало складну динаміку у ворога, пов'язану насамперед з результатами української контрбатарейної боротьби. Так, щодоби в окупантів зникало 3 – 7 великокаліберних гармат, відповідно кількість артилерійських обстрілів зменшувалася.

Такими діями характеризувались середа – четвер (1 – 2 лютого – 24 Канал), коли вони суттєво провалили інтенсивність обстрілів. Але потім нарощували їх знову, бо поки мають резерви, які можуть підтягувати на лінію бойового зіткнення і розгортати позицію на заміну знищеним,

– підкреслила Гуменюк.

Також була помічена підвищена активність FPV-дронів. Сили оборони борються з ними не тільки вогневим способом, а й розгортанням системи радіоелектронної боротьби – це відмічають самі окупанти та міжнародні фахівці. Зокрема, фахівці Інституту вивчення війни зробили висновок, що на лівому березі ворог відчуває певну перевагу української електронної системи захисту власних дронів та пригнічення їхніх.

Відповідно окупанти намагаються використовувати та реанімувати свою авіацію. Цього тижня також кілька разів застосовували керовані авіабомби та некеровані авіаційні ракети в напрямку українських позицій та мирного населення.

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