Оккупанты ударили по пожарно-спасательной части на Днепропетровщине
- Российские войска нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению в поселке Межевая на Днепропетровщине.
- Были повреждены стены и окна здания, но спасатели не пострадали.
Российские войска в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под вражеским ударом оказался поселок Межевой в Синельниковском районе.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Какие последствия удара по Межевой?
Российские войска нанесли целенаправленный удар по пожарно-спасательному подразделению поселка Межевая.
По данным ГСЧС, в результате обстрела были повреждены стены и окна здания. К счастью, во время атаки спасатели не пострадали.
В ГСЧС также показали кадры последствий удара.
Враг атаковал пожарно-спасательное подразделение / Фото: ГСЧС Украины
Напомним, российские войска регулярно бьют по Днепропетровщине. В частности, 1 февраля вражеская армия ударила "Шахедами" по автобусу с шахтерами ДТЭК в Терновке, что в Павлоградском районе Днепропетровской области. В результате атаки погибли 12 человек, среди них девять – горняки. Также есть раненые.
Россия продолжает атаки: последние новости
Россия ночью и утром 6 февраля массированно атаковала Кировоградскую область дронами и ракетами. В результате удара в одной из общин Александрийского района зафиксировано повреждение жилых домов и линий электропередач.
Под ударом также было Запорожье и область. Без электроснабжения остались 12 тысяч абонентов. В результате российской атаки погибли два человека, еще пятеро – пострадали.
В Запорожье был поврежден собачий приют. исполняющая обязанности мэра Регина Харченко сообщила, что пострадало много животных.