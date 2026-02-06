Про це повідомили в ДСНС України.

Які наслідки удару по Межовій?

Російські війська завдали цілеспрямованого удару по пожежно-рятувальному підрозділу селища Межова.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу було пошкоджено стіни та вікна будівлі. На щастя, під час атаки рятувальники не постраждали.

В ДСНС також показали кадри наслідків удару.

Ворог атакував пожежно-рятувальний підрозділ / Фото: ДСНС України

Нагадаємо, російські війська регулярно б'ють по Дніпропетровщині. Зокрема, 1 лютого ворожа армія вдарила "Шахедами" по автобусу з шахтарями ДТЕК у Тернівці, що в Павлоградському районі Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 12 людей, серед них дев'ятеро – гірники. Також є поранені.

