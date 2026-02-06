Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Какие последствия удара по Межевой?

Российские войска нанесли целенаправленный удар по пожарно-спасательному подразделению поселка Межевая.

По данным ГСЧС, в результате обстрела были повреждены стены и окна здания. К счастью, во время атаки спасатели не пострадали.

В ГСЧС также показали кадры последствий удара.

Враг атаковал пожарно-спасательное подразделение / Фото: ГСЧС Украины

Напомним, российские войска регулярно бьют по Днепропетровщине. В частности, 1 февраля вражеская армия ударила "Шахедами" по автобусу с шахтерами ДТЭК в Терновке, что в Павлоградском районе Днепропетровской области. В результате атаки погибли 12 человек, среди них девять – горняки. Также есть раненые.

