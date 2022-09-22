В Торецке оккупанты обстреляли многоэтажку: много погибших и раненых
22 сентября 2022 , 23:25Читати новину українською
Российские захватчики обстреляли многоэтажку в Торецке на Донетчине. Они ударили по ней из самолета.
Соответствующую информацию сообщили в телеграм-каналах. Оккупанты атаковали 9-этажный дом.
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В Торецке россияне с самолета ударили по многоэтажке: много погибших и раненых
Еще один теракт российских военных преступников. В Торецке нанесен удар по жилой многоэтажке,
– сообщил Денис Казанский.
Также журналист опубликовал фото с места трагедии.
Оккупанты вечером 22 сентября ударили по многоэтажке / Фото Дениса Казанского
Россияне ударили по многоэтажке: смотрите видео
В телеграм-канале "Оперативный ВСУ" сообщили, что в результате атаки по многоэтажке много раненых и погибших.
Что этому предшествовало
- Ориентировочно в 21:52 22 сентября Офис генпрокурора сообщил, что российские оккупанты атаковали Торецк. Враги совершили минометный обстрел.
- Российские снаряды попали в 2-этажный дом, магазин, частные дома и авто. В результате обстрела погибли двое мирных граждан – женщина и мужчина.
- Получили ранения шесть местных жителей, среди них – 15-летняя девочка. К сожалению, два человека погибли.
- По факту преступления прокуратура возбудила уголовное дело.
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