Ударили прямо по пожарной машине: на Запорожье россияне обстреляли спасателей
- Российские оккупанты нанесли удар по пожарной машине в Васильевском районе Запорожской области.
- Личный состав спасателей не пострадал, поврежден пожарный автомобиль.
Российские захватчики нанесли удары по территории одного из поселков Васильевского района. Под атакой агрессора – снова спасатели.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.
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Россияне ударили по пожарной машине в Запорожье
Оккупанты нанесли два удара по территории поселка в Васильевском районе. Под вражеским обстрелом оказались чрезвычайники, которые как раз ликвидировали пожар.
Председатель ОВА уточнил, что российский удар прошелся именно по пожарной машине. Она сгорела.
Россияне снова обстреляли спасателей в Запорожье! К счастью, личный состав не пострадал,
– заявили в ГСЧС.
Отметили, что в результате вражеской атаки поврежден пожарный автомобиль.
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Россияне ударили по пожарному авто / Фото ГСЧС и Запорожской ОВА
Добавим, Иван Федоров сообщал, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 579 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. 12 человек получили ранения в результате вражеской атаки по Васильевскому району.