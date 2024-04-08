Россияне ударили по промышленному объекту в Запорожье: есть пострадавшие

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Местные власти рассказали о последствиях.

Захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру украинского города. На этот раз досталось Запорожью.

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Попадание в промышленный объект

По словам мэра города Ивана Федорова, противник ударил по промышленному объекту в Запорожье. В результате этой атаки пострадали шесть местных жителей.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что враг также повредил семь многоквартирных домов и медицинское учреждение.

Коммунальщики приступили к ликвидации последствий атаки.

Как выглядит город после обстрела / Фото Куртев

Оккупанты запускали баллистику

Предварительно, по Запорожью удар был нанесен баллистическими ракетами. Ведь именно во время воздушной тревоги, связанной с угрозой применения баллистического вооружения, в городе прогремели два взрыва. Первый услышали сразу после сирены – где-то в 12:16. Второй прогремел в 12:50.

Следует отметить, что со временем взрывы раздавались и в других украинских городах. Так, оккупанты сбросили КАБы на Сумщине. Слышали взрыв также и в Одессе.

Известно, что в частности, в Сумах враг попал по гражданской инфраструктуре.

У врага еще много ракет