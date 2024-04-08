Россияне ударили по промышленному объекту в Запорожье: есть пострадавшие

8 апреля 2024, 14:56
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Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Местные власти рассказали о последствиях.

Захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру украинского города. На этот раз досталось Запорожью.

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Попадание в промышленный объект

По словам мэра города Ивана Федорова, противник ударил по промышленному объекту в Запорожье. В результате этой атаки пострадали шесть местных жителей.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что враг также повредил семь многоквартирных домов и медицинское учреждение.

Коммунальщики приступили к ликвидации последствий атаки.

Как выглядит город после обстрела / Фото Куртев

Оккупанты запускали баллистику

Предварительно, по Запорожью удар был нанесен баллистическими ракетами. Ведь именно во время воздушной тревоги, связанной с угрозой применения баллистического вооружения, в городе прогремели два взрыва. Первый услышали сразу после сирены – где-то в 12:16. Второй прогремел в 12:50.

Следует отметить, что со временем взрывы раздавались и в других украинских городах. Так, оккупанты сбросили КАБы на Сумщине. Слышали взрыв также и в Одессе.

Известно, что в частности, в Сумах враг попал по гражданской инфраструктуре.

У врага еще много ракет

  • В Воздушных силах отметили, что у россиян еще достаточно много средств авиационного поражения.
  • Так, пресс-секретарь ВС, майор Илья Евлаш сообщил, что у врага осталось около тысячи ракет.
  • Также он добавил, что в последнее время противник для ударов по Украине использует новейшие ракеты, например "Циркон". Это свидетельствует о том, что запас у них исчерпывается.
  • В то же время пресс-секретарь Воздушных сил отметил, что оккупанты испытывают свои "новинки" во время атак на Украину.
  • Также они пытаются разоблачить и нашу ПВО.
  • Поэтому нередко одна из функций массированных ударов, в том числе произошедшего 6 апреля – разведывательная.
  • Напомним, что 6 апреля противник выпустил всего шесть ракет разных типов: три С-300 из Белгородской области, две крылатые Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации из Саратовской области и один "Калибр" из Черного моря.

Автор: Анастасія Колеснікова