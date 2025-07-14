Россияне ударили по учебному заведению в Сумской области: есть раненые
- Россия атаковала дроном учебное заведение в Сумах.
- В результате вражеской атаки есть раненые, повреждены здания.
Утром 14 июля российский беспилотник атаковал учебное заведение в Сумской общине. В результате вражеского удара есть пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.
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Что известно об ударе по учебному заведению в Сумах 14 июля?
В результате российской атаки на учебное заведение в Сумской общине есть раненые. Кроме того, повреждены здания.
Исполняющий обязанности мэра Сум уточнил, что произошел прилет "Шахеда" по крыше одного из учебных заведений города.
Есть раненые. Возле меня сидит парень – ранена нога. Везем в больницу,
– рассказал Артем Кобзарь.
Сейчас на месте работают соответствующие службы. Все детали и масштабы разрушений еще выясняют.
В Офисе Президента уже отреагировали на утреннюю атаку агрессора. Андрей Ермак подчеркнул, что Россия атаковала учебное заведение в Сумах.
Террористы, которые маскируются под страну с названием Россия,
– констатировал руководитель ОП.
Заметим, что взрыв в Сумах прогремел около 10:55.