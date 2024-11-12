Россия ударила по жилой застройке Запорожья: в многоэтажке заблокированы люди

Российские захватчики ночью 12 ноября атаковали Запорожье. Оккупанты нанесли авиаудары по жилой застройке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова в телеграме.

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Удар по Запорожью 12 ноября

Оккупанты нанесли несколько авиаударов. Российские военные попали по жилой застройке в Запорожском и Васильевском районах.

В многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция,

– заявил Иван Федоров.

Также добавил, масштабы разрушений выясняются. Заметим, в 04:06 председатель ОВА писал об угрозе применения управляемых авиационных бомб. Уже около 04:14 в Запорожской области прогремели взрывы.

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Кстати, в 06:19 в Запорожской области снова объявили воздушную тревогу. Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.